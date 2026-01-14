Η RealPolls πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση και με βάση τις απαντήσεις των πολιτών η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και με διαφορά, ενώ στη δεύτερη θέση επέστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόβλεψη αποτελέσματος της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του protagon.gr, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 28,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,3%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 7,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΜέΡΑ 25: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,3%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Νίκη: 0,8%

Επίσης, με βάση την πρόθεση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν:

Όσον αφορά το ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, 67,9% απάντησαν «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι».

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού , το 52% είπε «σίγουρα όχι» και το 14,1% «μάλλον όχι»).