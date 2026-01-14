Η RealPolls πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση και με βάση τις απαντήσεις των πολιτών η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα και με διαφορά, ενώ στη δεύτερη θέση επέστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόβλεψη αποτελέσματος της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του protagon.gr, τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 28,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 13,6%
ΠΑΣΟΚ: 10,3%
Ελληνική Λύση: 9%
ΚΚΕ: 7,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%
ΜέΡΑ 25: 4,5%
Φωνή Λογικής: 4,3%
Νέα Αριστερά: 1,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%
Νίκη: 0,8%
Επίσης, με βάση την πρόθεση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν:
Όσον αφορά το ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, 67,9% απάντησαν «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι».
Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού , το 52% είπε «σίγουρα όχι» και το 14,1% «μάλλον όχι»).