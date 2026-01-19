Η Opinion Poll πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το ACTION 24, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και αν θα στηρίξουν ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και στην εκτιμήση, εμφανίζεται πρώτη, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24,4%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Νίκη: 1,7%

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%

Ελληνική Λύση: 10,1%

ΚΚΕ: 8,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Τι ισχύει με την Καρυστιανού

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 16,1%

Αρκετά – 13,2%

Λίγο – 12,4%

Καθόλου – 54,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 4,1%

Κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 7,2%

Αρκετά – 9,9%

Λίγο – 11,4%

Καθόλου – 68,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 3,4%

Σε παρόμοια ερώτηση, αλλά για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 3,8%

Αρκετά – 6,6%

Λίγο – 12,8%

Καθόλου – 74,4%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 2,4%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: