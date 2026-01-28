Η GPO πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το STAR, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.
Το 68,1% των ερωτηθέντων παίρνει αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.
Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα της GPO εμφανίζεται αρνητική στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ειδικότερα:
- Το 56,8% δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα.
- Το 11,3% δηλώνει ότι μάλλον διαφωνεί.
- Συνολικά, το μέτωπο της διαφωνίας αγγίζει το 68,1%.
Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού
- Καθόλου: 57,3%
- Λίγο 19,4%
- Αρκετά: 13,8%
- Πολύ: 6,3%
Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών αποκλείει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί προς ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα:
- Το 66,6% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου» στην πιθανότητα να το ψηφίσει.
- Το 14,9% δηλώνει «Λίγο» πιθανό.
- Συνολικά, το αρνητικό κλίμα διαμορφώνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή ψηφοφόρων.
Στον αντίποδα, ένα περιορισμένο αλλά υπαρκτό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά μια τέτοια κίνηση:
- Το 12,5% των πολιτών θεωρεί «Αρκετά» πιθανό να στηρίξει το νέο εγχείρημα.
- Μόλις το 5,1% δηλώνει «Πολύ» πιθανό να δώσει την ψήφο του.
Προβάδισμα στις συνεργασίες
Η τάση για μια κυβέρνηση συνεργασίας καταγράφει οριακή υπεροχή στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα:
- Το 48,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τη σύμπραξη περισσότερων του ενός κομμάτων.
- Η άποψη αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αντικατοπτρίζοντας μια διάθεση για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση.
Η επιμονή στην αυτοδυναμία
Στον αντίποδα, η επιλογή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, υπολειπόμενη μόλις κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.
- Το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα προκρίνει τη λύση μιας μονοκομματικής διακυβέρνησης, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων εκλογών.
- Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας για κυβερνητική σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση.
Πρόθεση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 24,5
- ΠΑΣΟΚ: 10,8
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,2
- ΚΚΕ: 6,8
- Ελληνική Λύση: 9,6
- Νίκη: 1,9
- Πλεύση Ελευθερίας: 8,2
- ΜεΡΑ25: 2,1
- Νέα Αριστερά: 2
- Φωνή Λογικής: 2,8
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8