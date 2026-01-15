Η Ελλάδα προχώρησε σε μια στοχευμένη κίνηση στήριξης προς το Λίβανο, ολοκληρώνοντας την αποστολή στρατιωτικού υλικού στη Βηρυτό την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας και υλοποιήθηκε έπειτα από διακρατικό συντονισμό σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Βηρυτού μεταφέροντας συνολικά 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού Μ-113, καθώς και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M, ωφέλιμου φορτίου 2,5 τόνων. Μαζί με τα οχήματα παραδόθηκε και συνοδευτικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά, απαραίτητα για τη λειτουργική τους υποστήριξη.

Τι περιλαμβάνει η ελληνική συνδρομή

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον Λίβανο και οργανώθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές των δύο χωρών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας και του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω πρακτικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη σταθερότητα και τις διμερείς σχέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο είχε και η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στον Λίβανο, ενώ στην Αθήνα είχε δεχθεί τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα. Στις επαφές αυτές είχε τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της ελληνικής συνδρομής προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με έμφαση στη διάθεση στρατιωτικού υλικού.

Αμυντική διπλωματία με πρακτικό αποτύπωμα

Η συγκεκριμένη αποστολή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών που αποτυπώνουν τη βούληση της Αθήνας να στηρίξει χώρες της περιοχής με τις οποίες διατηρεί στενούς πολιτικούς και θεσμικούς δεσμούς. Η επιλογή υλικού και ο τρόπος υλοποίησης δείχνουν μια προσέγγιση που συνδυάζει πολιτική πρόθεση και επιχειρησιακή συνέπεια.