Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, με ορισμένες εκτιμήσεις να τις τοποθετούν μετά την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών. Η πρόθεση της κ. Καρυστιανού να κατέβει στις επόμενες εκλογές με έναν δικό της πολιτικό φορέα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, ενώ υπάρχουν δημοσκοπήσεις τη φέρνουν ακόμη και δεύτερη.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες τις τελευταίες ημέρες μετά και την παραίτηση της κ. Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών με αιχμές. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του συλλόγου, σύμφωνα με την οποία η κ. Καρυστιανού έπρεπε από μόνη της να υποβάλει την παραίτησή της από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται και τα οικονομικά του συλλόγου.

Αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα και η στελέχωση του νέου κόμματος, με το συγκεκριμένο θέμα να αποτελεί ένα παζλ για δυνατούς λύτες.

Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που αναρωτιούνται ποιο όνομα θα έχει τελικά ο νέος πολιτικός φορέας. Πολλοί «ποντάρουν» στο «Οξυγόνο» ή σε κάτι που σχετίζεται με τη λέξη που έχει συνδεθεί με την τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ένα ακόμη όνομα που «παίζει» και ακούγεται έντονα είναι το «Πολίτες» και, μάλιστα, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως χρησιμοποιεί αρκετά συχνά αυτή τη φράση. «Αν τελικά καταφέρουν οι Πολίτες να μπουν στη Βουλή…», είπε χαρακτηριστικά και σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1.