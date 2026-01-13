Αυξημένα ποσοστά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview, η οποία διενεργήθηκε από 9/1/2026 έως 12/1/2026 για την εφημερίδα Political. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο χώρος των αναποφάσιστων και δευτερευόντως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 είναι η βασική δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει ψήφους το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Αντιθέτως, ένας νέος πολιτικός σχηματισμός υπό τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να δώσει ένα «ολικό» χτύπημα στον ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», το 26,4% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, άλλο 9,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,5%. Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει αύξηση των ποσοστών της ΝΔ κατά 2,8% σε σχέση με τη δημοσκόπηση της Interview τον Δεκέμβριο, ενώ ενισχυμένα κατά 0,5% είναι και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Τσίπρας – Καρυστιανού αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», το 14,5% απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5% ΔΞ/ΔΑ. Η επόμενη ερώτηση, η οποία διατυπώθηκε μετά την πρόθεση ψήφου μόνο προς όσους δήλωσαν ότι είναι «πολύ πιθανό» να άλλαζαν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, έχει στόχο να καταδείξει τις πιθανές «δεξαμενές» του υπό ίδρυση κόμματος. Από τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής ποσοστά: Αναποφάσιστοι 28,5%, άλλο 26,7%, Πλεύση Ελευθερίας 11,3%, ΜέΡΑ25 10,2%, Ελληνική Λύση 6,1%, ΠΑΣΟΚ 4,4%, ΝΔ 3,9%, ΚΚΕ 3,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,1%, Νέα Αριστερά 0,3% και ΣΥΡΙΖΑ 0%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα», το 10,1% απαντά πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6% καθόλου πιθανό και 0,4% ΔΞ/ΔΑ.

Η ανάλυση των απαντήσεων όσων θεωρούν «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα αποτυπώνει τη διεισδυτικότητα του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στους αναποφάσιστους, στην Πλεύση Ελευθερίας και σε άλλα μικρότερα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Ειδικότερα, πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του δηλώνει το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,1% των αναποφάσιστων, από άλλο κόμμα το 21,4%, της Πλεύσης Ελευθερίας το 8,7%, του ΠΑΣΟΚ το 4,4%, της Νέας Αριστεράς το 4,4%, του ΜέΡΑ25 το 3,2%, του Κινήματος Δημοκρατίας το 2,4%, της ΝΔ το 0,8%, του ΚΚΕ το 0,8%, της Ελληνικής Λύσης το 0,4% και της Φωνής Λογικής το 0,4%.

Στον επαναπροσδιορισμό της πρόθεσης ψήφου, υπό το σενάριο καθόδου κομμάτων υπό τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα στη βάση της επεξεργασίας των απαντήσεων μόνον όσων απαντούν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν Καρυστιανού ή Τσίπρα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 23,9% και ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 14,5%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 10%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 4,8% και «δεν έχω αποφασίσει» το 8%.

Αυξημένη η δημοφιλία του πρωθυπουργού

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η δημοφιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.

Συγκεκριμένα, το 33,4% απαντά «κανέναν», το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,8% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 4,5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 2,9% τον Σωκράτη Φάμελλο, το 2,4% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 2,1% τον Αλέξη Χαρίτση, το 1,4% την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1,1% τον Δημήτρη Νατσιό.