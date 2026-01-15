Σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών παραμένει έντονη και πολιτικά φορτισμένη, η δικηγόρος Μαρία Γρατσία παρεμβαίνει δημόσια, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί πολιτικής «εργαλειοποίησης» του δυστυχήματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Παράλληλα, κάνει λόγο για στοχευμένες πολιτικές επιθέσεις, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η κ. Καρυστιανού στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89.8, η Μαρία Γρατσία ανέδειξε ως βασικό πυλώνα της πολιτικής παρέμβασης της Μαρίας Καρυστιανού τη ριζική αμφισβήτηση του ισχύοντος πλαισίου περί ευθύνης υπουργών. Όπως επισήμανε, η ειδική μεταχείριση που απολαμβάνουν τα πολιτικά πρόσωπα συνιστά σοβαρή θεσμική στρέβλωση. Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η ειδική μεταχείριση των πολιτικών αποτελεί θεσμική παθογένεια που ενθαρρύνει την παραβατικότητα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών», συμπληρώνοντας πως «Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, οι υπουργοί πρέπει να ερευνώνται όπως κάθε πολίτης».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί από συγγενείς θυμάτων, η κ. Γρατσία απέφυγε συνειδητά να προχωρήσει σε προσωπικές αιχμές εις βάρος όσων δεν στηρίζουν την πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ένας σημαντικός αριθμός συγγενών έχει ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας πως η κοινή εμπειρία όλων ήταν οι «κλειστές πόρτες» και η θεσμική αδράνεια που αντιμετώπισαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η τραγωδία των Τεμπών λειτούργησε ως αφετηρία για να έρθουν στην επιφάνεια βαθύτερα και διαχρονικά προβλήματα του κρατικού μηχανισμού. Από τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης έως τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και τις χρόνιες στρεβλώσεις του κράτους, όπως υποστήριξε, αποκαλύφθηκαν παθογένειες που ξεπερνούν το ίδιο το δυστύχημα.

«Τα παλιά σχήματα έχουν εξαντληθεί στην πράξη»

Απαντώντας στην κριτική περί απουσίας σαφούς ιδεολογικού προσανατολισμού, η Μαρία Γρατσία προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί ένα πλήρες πολιτικό πρόγραμμα και μια συνολική πολιτική διακήρυξη. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το εγχείρημα δεν πρόκειται να ενταχθεί στα παραδοσιακά ιδεολογικά «κουτάκια», καθώς οι πολιτικές προτάσεις θα αξιολογούνται αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Τα παλιά σχήματα έχουν εξαντληθεί στην πράξη».

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του νέου πολιτικού φορέα, η κ. Γρατσία σημείωσε ότι σε αυτόν θα έχουν θέση πολίτες χωρίς προηγούμενη ουσιαστική εμπλοκή στη διαχείριση της εξουσίας. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε και τη δική της πολιτική διαδρομή, αναφέροντας ότι η μοναδική της συμμετοχή ήταν το 2023, όταν ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στην Α’ Αθηνών, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε σταυρούς προτίμησης πίσω από τον Δημήτρη Νατσιό, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε στο αυξημένο ενδιαφέρον που, όπως υποστήριξε, καταγράφεται από την Κρήτη, κυρίως από το Ηράκλειο και τα Χανιά, καθώς και από Έλληνες του εξωτερικού. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για ανθρώπους με επιστημονικό υπόβαθρο και έντονη διάθεση ενεργής συμμετοχής. Όπως τόνισε, οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποκτήσουν πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα το προσεχές διάστημα.