Ο Νίκος Καραχάλιος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού.
Συγκεκριμένα, έγραψε:
«Τα’θελε+τα’παθε
Προειδοποιουσα προστατευοντας
το Συλλογο
+την ίδια
επι 3 μηνες
Δεν ακουγε κανέναν
Μονο τη Γρατσια
+τη Γεροντισσα
Τωρα τον Σκιαδα
+2 δηθεν αναρχικούς που της προσφέρουν
την κουτσή στήριξη
των bot+των ηλιορκ
Θλιβερό
Να εχεις το λαό μαζι σου +να μένεις με κακα troll».
