Ο Νίκος Καραχάλιος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Τα’θελε+τα’παθε

Προειδοποιουσα προστατευοντας

το Συλλογο

+την ίδια

επι 3 μηνες

Δεν ακουγε κανέναν

Μονο τη Γρατσια

+τη Γεροντισσα

Τωρα τον Σκιαδα

+2 δηθεν αναρχικούς που της προσφέρουν

την κουτσή στήριξη

των bot+των ηλιορκ

Θλιβερό

Να εχεις το λαό μαζι σου +να μένεις με κακα troll».