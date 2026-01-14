«Η κυβέρνηση έχει τώρα δύο προτεραιότητες σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα: αφενός να προχωρήσουμε δίκαιες λύσεις για τα προβλήματα, με σοβαρότητα, χωρίς να αγνοούμε τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και αφετέρου, να εφαρμοστεί ο νόμος. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα με Σύνταγμα και νόμους, που προβλέπουν συγκεκριμένες διοικητικές κυρώσεις για όσους εμποδίζουν τις συγκοινωνίες».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στο διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

«Είναι σαφές σε όλους πλέον ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε, ενώ ήταν ανοιχτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πληρωμών, να κουνά από την πρώτη στιγμή το δάχτυλο. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε στις πληρωμές οι οποίες ήταν 13% περισσότερες σε σχέση με το 2024 και καλύψαμε εν όλω ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών. Τους καλέσαμε σε διάλογο, ο πρωθυπουργός δέχθηκε να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις και ορισμένοι εξακολουθούν να αρνούνται και να θέτουν όρους εκτός λογικής», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να συναντηθεί με συνδικαλιστές που ελέγχονται για διάφορες παρατυπίες σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ούτε με ανθρώπους που σπάνε περιπολικά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες», σημείωσε. «Η συζήτηση γίνεται πλέον με όρους «ψευτοτσαμπουκά». Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Αν θέλουν να έλθουν στο διάλογο εκείνοι που αρνούνταν χθες ας έλθουν, αλλά με όρους σεβασμού των θεσμών. Η κυβέρνηση πάντως δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί».