Στοχευμένες βελτιώσεις σε μείζονα αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου και ένα εμφανές «μούδιασμα» στους αγρότες που δεν επέλεξαν να βρεθούν στην Αθήνα και να συζητήσουν με την κυβέρνηση ήταν το αποτέλεσμα της τρίωρης και πλέον διαπραγμάτευσης εκπροσώπων από 14 μπλόκα από όλη τη χώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση να συνεχιστεί ο διάλογος, κάτι που θα γίνει σήμερα στις 11:30, με την κυβέρνηση να εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα μέτρα που επιδέχονται βελτίωσης στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών αλλά και των ευρωπαϊκών επιταγών.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σε όσους αρνούνται τον διάλογο, χαρακτηρίζοντάς τους κομματική μειοψηφία, η οποία εκβιάζει την κοινωνία παραμένοντας στα μπλόκα.

«Παράλληλα, συζητήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου θέματα που αφορούν όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο του αγροτικού τομέα.

Μεταξύ αυτών, τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση.

Επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα για το ευαίσθητο θέμα της ευλογιάς, το οποίο και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα με μεγάλες συνέπειες για την επαγγελματική αυτή ομάδα.

Τα κέρδη για τους αγρότες

Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για φθηνό αγροτικό ρεύμα, που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh και για όσους ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον όμως είναι ενήμεροι για έναν χρόνο.

Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται έτι περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ.

Επιπλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί, συνεπώς το όφελος ανέρχεται στα 0,51 ευρώ/λίτρο.

Ποσό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ανακοινωθεί σήμερα, θα λάβουν όσοι καλλιεργούν τριφύλλι, καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω ευλογιάς.

Επίσης, θα τρέξουν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Αυτό, πάντως, που τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη ήταν ότι αν εμείνουν στη σκληρή στάση όσοι γύρισαν την πλάτη στον διάλογο, τότε θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της στάσης αυτής. Επαναλαμβάνουν ότι είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών, των 600.000, αλλά και όλων των Ελλήνων.

«Ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος χθες», έλεγαν, όταν σημείωνε πως: «Η κυβέρνηση εξάντλησε τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».