Μετά από περίπου 3,5 ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, με ορισμένους να δηλώνουν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι φεύγουν ικανοποιημένοι.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που παραλίγο να τιναχτεί στον «αέρα» τη Δευτέρα από τα «σκληρά» μπλόκα που δεν θέλησαν να συμμετέχουν, ανακοινώθηκε νέο ηλεκτρικό τιμολόγιο για τους αγρότες που θα είναι το φτηνότερο στην Ευρώπη.

Μάλιστα, σε αυτό θα ενταχθούν και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και αποδεικνύονται συνεπείς επί ένα χρόνο.

Επιπλέον, αποφασίστηκε οι αγρότες να μην πληρώσουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Παράλληλα, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα επιταχυνθούν, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο πρωθυπουργός σε δήλωση που έκανε μετά τη συνάντηση, τόνισε ότι «εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση», αλλά και ότι «έγιναν δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις».

Επίσης, έστειλε μήνυμα στους αγρότες που προτείνουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα:

«Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία».

Τι συζητήθηκε

Στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα ζητήματα και μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να μας δει ξεχωριστά την επόμενη εβδομάδα»

Οι κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ζητούν ξεχωριστή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και απαιτεί ειδική μεταχείριση, πέραν των γενικών συζητήσεων με τους αγρότες.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μπαλούκας πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να υπάρξει συνάντηση των κτηνοτρόφων μαζί του την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητηθούν τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου, κυρίως το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Έχουμε χιλιάδες θανατωμένα ζώα. Δεν αντέχουμε άλλο να χάνονται ζώα», ανέφερε ο κ. Μπαλούκας, ο οποίος ζήτησε να οργανωθεί η επιτροπή που αναμένουν εδώ και μήνες και η οποία θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπραγματευτεί το εμβόλιο και τις συνέπειές του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν και οι αγρότες για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. «Σε καλό κλίμα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αναμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης», δήλωσαν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ασχολήθηκε με τα προβλήματά τους.

Ποιοι συμμετείχαν

Στη συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Συνολικά 25 εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου πήραν μέρος στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εκπρόσωποι των αγροτών που είδαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν από 14 μπλόκα και άλλες οργανώσεις, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αναλυτικά η λίστα: