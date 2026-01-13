Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος για τη Μαρία Καρυστιανού, για την οποία είπε ότι πάσχει από μυθομανία.

Μιλώντας στην εκπομπή Αποκαλύψεις, δήλωσε:

«Δεν είναι καταγγελίες, είναι επισημάνσεις, που τις αποδέχονται. Δεν έχω καταγγείλει τίποτα. Επισημαίνω. Αν τα γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται και συμβουλεύονται ειδικούς τύπου γερόντισσα και αστρολόγος τούς φαίνονται καταγγελίες, τότε να αλλάξουν το επιτελείο τους.

Εγώ λέω τα ίδια από την αρχή και δεν τα λέω δεξιά και αριστερά. Ό,τι λέω επιβεβαιώνεται, απλώς με τρεις μέρες καθυστέρηση. Όταν είπα για το Κύμα, μετά από τρεις μέρες η κυρία Καρυστιανού είπε ότι δεν με γνωρίζει καν. Μετά είπε ότι δεν με έχει συναντήσει και μετά ότι συναντηθήκαμε κάποια στιγμή με δική μου πρωτοβουλία. Μετά θεώρησε ότι είμαι σύμβουλός της και μετά, δηλαδή έχει αλλάξει τέσσερις φορές τη θέση της.

Η κυρία Γρατσία είναι μια κατηγορία από μόνη της. Παρασύρει την κυρία Καρυστιανού. Εγώ με τη Μαρία των Τεμπών, τη Μαρία τη μητέρα δεν έχω τίποτα να χωρίσω. Όμως, με λυπεί η άθλια διπλή επίθεση που μου έκανε και όταν φτιάξαμε το Κύμα σε συμφωνία, όπου με χαρακτήρισε θολό και χθες με χαρακτήρισε τρελό. Ποιος, μια γιατρίνα, έστω ομοιοπαθητική, έστω παιδίατρος, θα έπρεπε να ξέρει ότι στον όρκο του Ιπποκράτη οι διαγνώσεις δεν είναι πολιτικές ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να κάνει διαγνώσεις και να λέει έναν άνθρωπο τρελό… Είναι εμφανές ότι η κυρία Καρυστιανού πάσχει από μυθομανία».