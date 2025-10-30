Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως ακολούθως:

Επί της αρχής, «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), «Ναι» δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), “Ναι” δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. “Παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. “Όχι” δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): “Ναι” δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. “Παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. “Όχι” δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στη συζήτηση επί των προτάσεων τροποποίησης, η συμπολίτευση δήλωσε σύμφωνη με τις προτάσεις του κ. Κακλαμάνη και αναγκαίες τις τροποποιήσεις, για τη διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος λόγου των βουλευτών και την προστασία του κύρους της Βουλής. Είπε επίσης ότι με τις προτάσεις αυτές, βελτιώνεται η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και θωρακίζεται το δικαίωμα λόγου των βουλευτών, να διασφαλιστεί δηλαδή ότι θα μπορούν να μιλούν περισσότεροι βουλευτές. Επικάλεστηκε δε την ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του δικαιώματος αγόρευσης, αθροιστικώς, από πρόσωπα που έχουν στη Βουλή περισσότερες από μια ιδιότητες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν ενιαία στάση επί των προτεινομένων τροποποιήσεων. Ομονοούν, ωστόσο, ότι απαιτείται ευρεία αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής και είναι κοινή η διαπίστωσή τους ότι το προεδρείο ευθύνεται για την ανοχή του σε περιστατικά που δεν τιμούν το κοινοβούλιο, όπως αντιπαραθέσεις με ακραίες προσωπικές επιθέσεις και διαδικασίες νομοθέτησης ή κοινοβουλευτικού ελέγχου στην κυβέρνηση, με τρόπο που παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, όπως ανέφεραν.

O ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση για συνολικότερη αναθεώρηση του Κανονισμού, την οποία τοποθέτησε τον επόμενο χρόνο. Σε σχέση με τις σημερινές τροποποιήσεις, ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι η ανοχή 25% επί του οριζόμενου χρόνου ομιλίας, θα ισχύσει για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Οι μόνες εξαιρέσεις θα υπάρξουν για συζητήσεις που δεν είναι συχνές στη Βουλή, όπως η συζήτηση του προϋπολογισμού ή η συζήτηση πρότασης δυσπιστίας.

Με την πρόταση του προέδρου της Βουλής: