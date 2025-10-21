Επίθεση εις βάρος του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, ο πολιτικός αρχηγός κατηγόρησε τον τρίτο τη τάξει πολιτειακό παράγοντα ότι επιχείρησε αντιθεσμικά να παρέμβει ώστε να μην ασκηθεί δίωξη κατά του πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών» (και τώρα ανεξάρτητο) Κωνσταντίνο Φλώρο για τη γνωστή υπόθεση βιαιοπραγίας κατά του βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης», Βασίλη Γραμμένο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Κακλαμάνης ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του, Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φλώρος φέρεται να είχε χτυπήσει τον κ. Γραμμένο έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, και πως με δημόσιες δηλώσεις ακολούθως επιχείρησε να δικαιολογήσει την βίαιη επίθεση υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης εξύβρισε την μητέρα του. Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι η μεσολάβηση αυτή του κ. Κακλαμάνη έχει ως πολιτικό κίνητρο την ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στην Νέα Δημοκρατία.

Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε προσωπική παρέμβαση αναφορικά με τη λέξη «κακιά» που είχε αναφέρει ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη. Όπως τονιζόταν σε σχετική ανακοίνωση «ο κ. Κακλαμάνης με αφορμή, μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», κ. Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Καιρίδη δηλώνει πως: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας…».

Τι είχε συμβεί; Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική, ο κ. Καιρίδης ρώτησε από τα έδρανα που καθόταν τον κ. Βελόπουλο που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα ως πολιτικός αρχηγός, για ποιο λόγο η σύζυγός του δεν φέρνει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση Πόθεν Έσχες. «Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;» ρώτησε ο κ. Καιρίδης για να του απαντήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: «Τα λεφτά αυτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν στη σύζυγό μου, που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς, τέλος η πλάκα»

Στο σημείο εκείνο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδειξε να ενοχλείται φωνάζοντας, με αποτέλεσμα η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη αναφέροντας πως δεν έχει τον λόγο. Ο κ. Βελόπουλος του είπε μάλιστα: «Ρε καημένο παιδί, βουλευτής δεν θα γίνεις ξανά, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός, ούτε βουλευτής δεν θα γίνεις». Ο κ. Καιρίδης συνέχιζε να φωνάζει με τον κ. Βελόπουλο να τον δείχνει με το χέρι του και να λέει: «Ορίστε, ο δημόσιος υπάλληλος (σ.σ. ως πανεπιστημιακός καθηγητής) ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου. Εγώ που έχω 500 εργαζόμενους και τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου υποδείξει τι να κάνω. Πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς». Ο βουλευτής ωστόσο συνέχισε να διαμαρτύρεσαι, η κα Γεροβασίλη απεύθυνε για μια ακόμη φορά έκκληση «να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» και ακριβώς εκείνη τη χρονική στιγμή ο κ. Βελόπουλος είπε την επίμαχη φράση: «Το παίρνω ως κακία, δεν θα το πάρω ως… κακιά». Σε ερώτηση από τα έδρανα του κυβερνώντος κόμματος: «Τι εννοείς ως κακιά;», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προσέθεσε «ως κακιά αντίληψη».