Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη καταγράφηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική. Την ώρα που ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης βρισκόταν στο βήμα, ο βουλευτής ξεκίνησε να τον διακόπτει φωνάζοντας από τα έδρανα: «Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;» αναφερόμενος στις καταθέσεις της συζύγου του πολιτικού αρχηγού.

Ο κ. Βελόπουλος σταμάτησε την ομιλία του και είπε: «Άκου λίγο κύριε, θα σου απαντήσω με μία φράση: Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια, έτσι; Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου, μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς, τέλος η πλάκα».

Ο κ. Καιρίδης συνέχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα η προεδεύουσα εκείνη την ώρα Όλγα Γεροβασίλη να προσπάθησε να τον επαναφέρει στην τάξη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε εκ νέου λέγοντας «ρε καημένο παιδί, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης, ούτε βουλευτής δεν πρόκειται να γίνεις».