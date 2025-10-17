Σε προσωπική παρέμβαση προέβη πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφορικά με τη λέξη «κακιά» που ανέφερε χθες ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κακλαμάνης «με αφορμή, μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Καιρίδη έκανε την εξής δήλωση: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική, ο κ. Καιρίδης ρώτησε από τα έδρανα που καθόταν τον κ. Βελόπουλο που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα ως πολιτικός αρχηγός, για ποιο λόγο η σύζυγός του δεν φέρνει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση Πόθεν Έσχες.

«Τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;», ρώτησε ο κ. Καιρίδης για να του απαντήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: «Τα λεφτά αυτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν στη σύζυγό μου, που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς, τέλος η πλάκα».

Στο σημείο εκείνο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδειξε να ενοχλείται φωνάζοντας, με αποτέλεσμα η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη αναφέροντας πως δεν έχει τον λόγο. Ο κ. Βελόπουλος του είπε μάλιστα: «Ρε καημένο παιδί, βουλευτής δεν θα γίνεις ξανά, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός, ούτε βουλευτής δεν θα γίνεις».

Ο κ. Καιρίδης συνέχιζε να φωνάζει με τον κ. Βελόπουλο να τον δείχνει με το χέρι του και να λέει: «Ορίστε, ο δημόσιος υπάλληλος (σ.σ. ως πανεπιστημιακός καθηγητής) ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου. Εγώ που έχω 500 εργαζόμενους και τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου υποδείξει τι να κάνω. Πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς».

Ο βουλευτής ωστόσο συνέχισε να διαμαρτύρεται, η κ. Γεροβασίλη απεύθυνε για μια ακόμη φορά έκκληση «να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» και ακριβώς εκείνη τη χρονική στιγμή ο κ. Βελόπουλος είπε την επίμαχη φράση: «Το παίρνω ως κακία, δεν θα το πάρω ως… κακιά». Σε ερώτηση από τα έδρανα του κυβερνώντος κόμματος: «Τι εννοείς ως κακιά;», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προσέθεσε «ως κακιά αντίληψη». Στο τέλος της συζήτησης, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού για να απαντήσει, ωστόσο η προεδρεύουσα δεν του τον απηύθυνε.

