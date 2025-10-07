«Δεν μας τρομάζει ο κ. Τσίπρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Το αν ο κ. Τσίπρας πάρει 12%, 15% ή 17%, αυτό είναι ένα κομμάτι εσωτερικό της Αριστεράς, δεν διαμορφώνει κυβερνητική προοπτική. Επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτό τον χώρο (της Αριστεράς). Το 38% του 2015 δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για το πώς θα αναδιοργανωθεί κάτι που, εξαιτίας των δομικών προβλημάτων που έχει, δεν έχει πια δυναμική», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στο Action24.

«Ο κ. Τσίπρας πατάει σε μια δεδομένη αποτυχία, έχει ηττηθεί δύο φορές. (…) Λέει ηττήθηκα εγώ δύο φορές, έφυγα και σας άφησα να δω τι θα κάνετε. Κι εκείνο που κάνετε είναι ότι είστε ο ένας στο 5% ο άλλος στο 4%. Τώρα λέει να μαζευτούμε ξανά, με κάτι άλλο το οποίο έχω στο μυαλό μου και δεν το έχω παρουσιάσει για να ξανακάνουμε αυτή την αναμέτρηση. Δεν άκουσα τα άλλα κόμματα να πανηγυρίζουν με την ανακοίνωση Τσίπρα. (…) Συνεχίζει τον εσωτερικό ανταγωνισμό που υπάρχει στον χώρο της Αριστεράς. (…) Αντικειμενικά, αυτές οι συγκεκριμένες ιδέες δεν έχουν απήχηση», πρόσθεσε.

Για τον πιθανό νέο πολιτικό σχηματισμό από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Μάκης Βορίδης είπε: «Το πρόβλημα κατά τη γνώμη του είναι η εσωτερική αναδιάταξη του χώρου. Μέχρι πρότινος εκείνος είχε την ευθύνη του συγκριμένου χώρου, ήταν εκείνος που ηγείτο σε μια εποχή που δεν υπήρχε κατακερματισμός και είχε πάρει 17%. Η ανάλυση που λείπει είναι αν η Αριστερά υπερασπίζεται ιδέες που είναι ελκυστικές».

Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, τόνισε: «Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση στην ερώτηση γιατί ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Μέχρι τώρα λέει τη γνώμη του, τις εικασίες του. Θέλω να ακούσω. Θα τα πω στην Εξεταστική γιατί του ζήτησα να παραιτηθεί. Ας κάνει ό,τι εκτίμηση θέλει, δικαίωμά του είναι. Περιμένω να ακούσω το γεγονός. Είμαστε δύο άτομα σε ένα γραφείο, και λέω έχει γίνει αυτό κι αυτό και οδηγεί σε παραίτηση. Ποιο είναι το αυτό κι αυτό; Περιμένω να το ακούσω. Όπως και την τεχνική λύση».