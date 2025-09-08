Εξειδικεύοντας κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης έκανε γνωστό -σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι- ότι «330.000 είναι οι νέοι 18 ως 25 ετών που εργάζονται αυτήν τη στιγμή, και, άρα τους αφορά το μέτρο του μηδενικού φόρου. Αυτό έχει να κάνει με τους ίδιους, τις επιχειρήσεις που τους μισθοδοτούν, γιατί ένα κομμάτι της αύξησης των μισθών ενθαρρύνεται μέσω της μείωσης του φόρου. Ταυτόχρονα, όταν ένας νέος άνθρωπος σκέπτεται να επιχειρήσει και έχει ένα περιβάλλον φορολογικής ασφάλειας (ως τα 25 μηδενικός φόρος) είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει. Αυτό είναι μέχρι τις 20.000 (εισόδημα), αν έχεις 30.000, 40.000, χτίζεται το αφορολόγητο».

Συγχρόνως τα μέτρα αφορούν και άλλους, εκτός από τους νέους: Υπάρχουν, έτσι, «670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, 1,3 εκατ. οικογένειες που έχουν παιδιά». Συνεπώς, συμπέρανε, ευρεία στρώματα της κοινωνίας επωφελούνται «μέσα από μια οικονομική πολιτική που έφερε ανάπτυξη και μπορεί να έχει κοινωνικό πρόσωπο, αλλά με τρόπο που δεν υπονομεύει ούτε την ανάπτυξη στο μέλλον ούτε τη δημοσιονομική σταθερότητα», επεσήμανε.

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, αφού σημείωσε ότι «τον τόνο της κυβέρνησης τον δίνει πάντα ο πρωθυπουργός», ζήτησε μετριοπάθεια, αφού, όπως επιχειρηματολόγησε, «η τοξικότητα και η πόλωση ποτέ δεν προσφέρουν ειδικά σε αυτόν που είναι στην κυβέρνηση, γιατί αφαιρεί χρόνο από τη δουλειά και ενέργεια. Ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός κράτησαν το μέτρο, δεν ξεπέρασαν το όριο».

Σε επόμενο σχόλιό του, δε, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να “χτίσει” ή να καθορίσει αντίπαλο. Η κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη και φάνηκε από την ομιλία, από τον τόνο, από την όλη δουλειά. Γιατί από αυτό θα κριθείς, από το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις να κάνεις δηλαδή».

Με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει κανένα (πολιτικό αντίπαλο) να φέρει σε δύσκολη θέση. Μπορεί να έρχονται μόνοι τους (σ.σ. σε δύσκολη θέση), αν κάποιοι αλλάζουν απόψεις σε σχέση με αυτά τα οποία πρεσβεύουν. Σε πολιτικές που απαιτούνται συναινέσεις, η κυβέρνηση θα έχει μια πρόταση κι η αντιπολίτευση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτήν».

Εν κατακλείδι, «η δουλειά που έχουμε τους επόμενους είκοσι μήνες θα προσδιορισθεί από τα αποτελέσματά της, από το ύφος και πώς συνομιλούμε με την κοινωνία, και βέβαια, από τη ρεαλιστική προοπτική και για μετά το 2027, γιατί υπάρχουν θέματα που υπερβαίνουν τον εκλογικό κύκλο», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.