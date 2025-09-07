Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ χαρτογράφησε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, τα μέτρα κοστολογούνται στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ ήδη από τον Απρίλιο είχαν ανακοινωθεί και μέτρα κόστους 1 δισ. ευρώ.

«Υπήρχε ένα αφήγημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης πως η κυβέρνηση κρατάει τα λεφτά και δεν τα δίνει για οποιονδήποτε λόγο, ενώ υπάρχουν καλοί άνθρωποι από την πλευρά της αντιπολίτευσης που θα μοιράσουν χρήματα στον κοσμάκη. Με αυτές τις κινήσεις του Απριλίου και τώρα, καταρρέει αυτό το αφήγημα διότι αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, χωρίς προηγούμενο, βρίσκει τα έσοδα χωρίς να αυξάνει τους φόρους αντίθετα τους μειώνει – προκειμένου να δίνει αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Και αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα και ένα μάθημα για όλους μας. Ότι πρέπει να αναζητούμε, ανεξαρτήτως κομμάτων, σοβαρούς διαχειριστές στην πολιτική και όχι ανθρώπους που δήθεν σκίζουν τα ρούχα τους για τον κόσμο και λένε πολιτικές σαπουνόφουσκες. Και αυτό αποδεικνύει το πακέτο Μητσοτάκη που στηρίζεται σε μια σοβαρή πολιτική».

Για την προσωπική διαφορά, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως «έχει κοστίσει πράγματι στους ανθρώπους που ήταν σε αυτή την κατηγορία, διότι όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, έχουν να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους από το 2009-10. Επί 15 χρόνια πια είναι χωρίς αυξήσεις. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός είναι πως θα καταργηθεί σε δύο φάσεις. Το μισό φέτος και το μισό του χρόνου. Αύριο το μεσημέρι θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών».

Για τον ΕΝΦΙΑ, που το 2026 μειώνεται κατά 50% και καταργείται από το 2027 για χωριά 1.500 κατοίκων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε πως «αφορά σπίτια που είναι σε χωριά, με αξία από πλευράς εφορίας μέχρι 400.000 ευρώ. Και είναι ένα μήνυμα στήριξης της υπαίθρου».

Επίσης, επισήμανε πως η κυβέρνηση στηρίζει εμπράκτως πλέον και τους νέους.

Για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «ήταν ένα πάγιο αίτημα που ικανοποιείται. Πολύ σωστά προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση και είναι προς όλους τους φορολογικούς συντελεστές, τις κλίμακες, μια μείωση 30%».

Για τους συνταξιούχους ανέφερε πως «δεν είναι μόνο η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά και το επίδομα των 250 ευρώ που δίνεται από ένα εισόδημα και κάτω και είναι και η μείωση των φορολογικών συντελεστών».

«Η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν είναι μόνο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια οριζόντια μείωση και μεγαλύτερη για αυτούς που έχουν περισσότερα παιδιά», τόνισε επίσης ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε πως «υπάρχει μια μείωση που επέτρεπαν οι αντοχές. Πάντως, δόθηκε μια μεγαλύτερη έμφαση στους ανθρώπους με χαμηλότερα εισοδήματα και περισσότερα παιδιά».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε επίσης πως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις τον Απρίλιο από την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ θα υπάρχει και σημαντική αύξηση και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τα σώματα ασφαλείας, από τον Οκτώβριο. Ερωτώμενος για τον ΦΠΑ απάντησε πως «είμαστε προσεκτικοί, επειδή η μείωση περνά σε τσέπες ενδιάμεσων, πονηρούληδων. Ενώ με τη μείωση φόρων εξασφαλίζουμε πως τα χρήματα φεύγουν από την εφορία και πάνε στις τσέπες των φορολογουμένων».

Για το τι προβλέπεται με το εθνικό απολυτήριο και εάν καταργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως «δεν είναι κάτι απότομο. Αυτό που επιδιώκεται είναι να μην είναι η 3η Λυκείου η χρονιά του άγχους των παιδιών, των ατελείωτων φροντιστηρίων, της αγωνιώδους προσπάθειας να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο αλλά αυτό να κανονικοποιηθεί και όπως γίνεται σε πολλές χώρες, να εξαρτάται από τη συνολικότερη επίδοση του μαθητή στο Λύκειο. Δεν θα γίνει ξαφνικά, θα υπάρχει μια μετάβαση τετραετίας, αφού προηγουμένως προηγηθεί διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφορά τα παιδιά που είναι σήμερα στη Β’ Γυμνασίου και θα είναι ένας άλλος τρόπος εισαγωγής».