Μια μέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στην εθιμοτυπική συνάντηση για τα ΜΜΕ που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης και πάντα είθισται να δίνει το παρών ο πρωθυπουργός, ο κ.Μητσοτάκης συνομίλησε με τους δημοσιογράφους, έχοντας μια χαλαρή κουβέντα σε «πηγαδάκια».

Στην ερώτηση του διευθυντή σύνταξης του Newsbeast, Βίκτωρα Μοντζέλλι, αν ο Αλέξης Τσίπρας -ο οποίος μίλησε μία ώρα πριν στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο και είπε: «θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και το μέλλον»- θα μπορούσε να είναι χρήσιμος στον τόπο με έναν πολιτικό φορέα, η πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν:

«Την ώρα που μιλούσε ο Τσίπρας στο Βελλίδειο, εγώ μιλούσα σε μια εκδήλωση για το A.I. Για να καταλάβετε ποιος συνομιλεί με το παρελθόν και ποιος συνομιλεί με το μέλλον».

Οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ήταν για τα μέτρα και τις παροχές που θα ανακοινώσει σε λιγότερο από 24 ώρες στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ

Απαντώντας με χιούμορ, είπε: «Τα έχετε γράψει όλα, δεν έχετε αφήσει ούτε ένα μέτρο που δεν έχει ειπωθεί».

Ακόμη, ρωτήθηκε και για την πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ και έκανε πρόβλεψη: «Βλέπω 4αδα».