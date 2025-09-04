Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε και σειρά παίρνουν τα νοκ άουτ παιχνίδια, με το Ισραήλ να είναι ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε την 1η θέση στον 3ο όμιλο μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας και αυτό σημαίνει ότι θα έχει πιο εύκολους -θεωρητικά πάντα- αντιπάλους στους «16» και στους «8». Για τους προημιτελικούς, όμως, έχουμε ακόμη δρόμο…

Το μυαλό όλων, πλέον, είναι στη φάση των «16», όπου η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, με τα οκτώ παιχνίδια να γίνονται το Σάββατο (6/9) και την Κυριακή (7/9).

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο (6/9)

Λιθουανία – Λετονία

Γερμανία – Πορτογαλία

Τουρκία – Σουηδία

Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή (7/9)

Ελλάδα – Ισραήλ

Πολωνία – Βοσνία

Ιταλία – Σλοβενία

Γαλλία – Γεωργία