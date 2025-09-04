Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε και σειρά παίρνουν τα νοκ άουτ παιχνίδια, με το Ισραήλ να είναι ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε την 1η θέση στον 3ο όμιλο μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας και αυτό σημαίνει ότι θα έχει πιο εύκολους -θεωρητικά πάντα- αντιπάλους στους «16» και στους «8». Για τους προημιτελικούς, όμως, έχουμε ακόμη δρόμο…
Το μυαλό όλων, πλέον, είναι στη φάση των «16», όπου η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, με τα οκτώ παιχνίδια να γίνονται το Σάββατο (6/9) και την Κυριακή (7/9).
Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Σάββατο (6/9)
Λιθουανία – Λετονία
Γερμανία – Πορτογαλία
Τουρκία – Σουηδία
Σερβία – Φινλανδία
Κυριακή (7/9)
Ελλάδα – Ισραήλ
Πολωνία – Βοσνία
Ιταλία – Σλοβενία
Γαλλία – Γεωργία