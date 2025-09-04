Η Εθνική Ελλάδας πήρε την 1η θέση του ομίλου της στο EuroBasket 2025 μετά τη νίκη με 90-86 επί της Ισπανίας και θα αντιμετωπίσει στους «16» το Ισραήλ, με τον δρόμο προς την 4άδα να έχει ανοίξει πλέον.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη… έκανε πλάκα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αγχώθηκε, πριν πάρει τελικά τη νίκη. Μια νίκη που της έδωσε την 1η θέση στον όμιλο, της έδωσε τη χαρά να είναι αυτή που απέκλεισε τους Ισπανούς και παράλληλα της έδωσε και πιο βατούς αντιπάλους στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στους «16» του Ισραήλ και αν νικήσει θα παίξει στον προημιτελικό με τον νικητή του Λιθουανία – Λετονία, ενώ στον ημιτελικό, αν υποθέσουμε ότι όλα τα φαβορί θα προχωρήσουν, θα αναμετρηθεί με την Τουρκία.

Το πόσο σημαντική ήταν η νίκη επί της Ισπανίας και η 1η θέση του ομίλου, το καταλαβαίνει αν ρίξει κανείς μια ματιά στο… μονοπάτι που θα είχε η Εθνική ομάδα στα νοκ άουτ αν έχανε από τους Ίβηρες: Γαλλία στους «16», Σερβία στους «8», Γερμανία στους «4».