Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας στον αγώνα με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο EuroBasket 2025 και έπιασε τον Νίκο Γκάλη στη 10η θέση.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι πάντα παρών για την Εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πλέον στην πρώτη 10άδα όλων των εποχών σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα με την Ισπανία, όπου με νίκη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα πάρει την 1η θέση του ομίλου και θα έχει καλύτερο… μονοπάτι στα νοκ άουτ παιχνίδια, ο Παπανικολάου έφτασε τις 168 συμμετοχές.

Όσες, δηλαδή, πραγματοποίησε και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, με τον οποίο μοιράζεται πλέον τη 10η θέση.