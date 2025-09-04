Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 25 πόντους (συν 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ) και τον Ντόρσεϊ να προσθέτει άλλους 22, η Εθνική Ελλάδας νίκησε με 90-86 την Ισπανία, την έστειλε σπίτι της, πήρε την 1η θέση στον όμιλό της στο EuroBasket 2025 και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τον Ντόρσεϊ να «πυροβολεί» ασταμάτητα με τρίποντα κατάφερε να προηγηθεί με 27-14 στο 7′, κλείνοντας τελικά στο +11 (31-20) την πρώτη περίοδο.

Το παιχνίδι πήγαινε ακριβώς όπως ήθελε η Εθνική ομάδα, η οποία προηγήθηκε και με +15 (35-20 στο 11′), η Ισπανία όμως αντέδρασε και με τον Αροστέγκι να δίνει πολύτιμες λύσεις κατάφερε, βελτιώνοντας και την άμυνά της, να πλησιάσει στο -5 (33-38).

Κάπου εκεί, όμως, η Ελλάδα πήρε και πάλι τα πάνω της, οι επιλογές στην επίθεση ήταν πιο σωστές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εγγύηση και το +5 έγινε +15 (50-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, πάντως, οι Ισπανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι καθώς με σερί 9-0 μείωσαν σε 44-50 και στη συνέχεια σε 52-56 με τον Πραντίγια, αναγκάζοντας τον Σπανούλη να πάρει timeout. Αυτό λειτούργησε θετικά αρχικά, καθώς με τρίποντο του Ντόρσεϊ το σκορ έηινε 54-64 στο 28′, οι Ίβηρες όμως πλησίασαν ξανά στο -5 (63-68) στο 30′.

Όπως και να έχει, ήταν δεδομένο ότι η Ισπανία θα τα έδινε όλα ως το τέλος καθώς με νίκη αποκλειόταν και κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει (71-71) και στη συνέχεια να προσπεράσει με 73-72. Με 8 λεπτά να απομένουν για τη λήξη το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά για την Ελλάδα.

Με τον Αντετοκούνμπο να κάνει τα πάντα και τον Σλούκα να γίνεται καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, η Εθνική Ελλάδας πήρε τη νίκη με 90-86, πήρε και την 1η θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16».

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Ισπανία (Σέρτζιο Σκαριόλο): Πουέρτο 2, Ντε Λαρρέα 6, Πραντίγια 14 (2), Σεντ-Σουπερί 13 (1), Λόπεθ-Αροστεγκί 12 (3), Αλντάμα 12 (1), Μπριθουέλα, Ερνανγκόμεθ Ουίλι 6, Γιούστα 9 (1), Ερνανγκόμεθ Χουάντσο 5 (1), Πάρα 7, Σίμα

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (6), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4 (1), Σλούκας 12 (2), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 3 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 25, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο Θ. 1, Μήτογλου 2