Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είπε πως οι ανισότητες είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της χώρας και πως η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έκανε τίποτα από όσα χρειάζεται η κοινωνία.

«Είχα μια ανησυχία», ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, «δεδομένου ότι τελευταίες ημέρες διατυπώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ενδιαφέρον για όσα λέω έχουν μόνοι βιαστές και οι εγκληματίες, βλέποντάς σας εδώ ήταν μάλλον αβάσιμες οι ανησυχίες μου».

«Η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά τον δημοκρατικό διάλογο και το θέμα του συνεδρίου σήμερα είναι θέμα που απαιτεί ψύχραιμη ανταλλαγή σκέψεων, επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο. Η οικονομία και η Ελλάδα του 2030 είναι πρόκληση για όλους μας, προσπαθώντας να μιλήσεις για το μέλλον βλέπεις καλύτερα τη μεγάλη εικόνα, με όρους ρεαλισμού, ψηλαφώντας το σήμερα που προδιαγράφει το αύριο» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας: «Καμία παροχή δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο τη μεγάλη εικόνα»

«Ξεκαθαρίζω πως σήμερα δεν έχω ευχάριστα νέα. Θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και το μέλλον του, αλλά αυτό σημαίνει πως δεν θα είμαι ευχάριστος. Όποιος θέλει ευχάριστα λόγια, μπορεί να ακούσει αύριο την ομιλία του πρωθυπουργού, που θα δώσει τη δική του εικόνα, από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία και παροχές», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Καμία παροχή δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο τη μεγάλη εικόνα, που είναι απογοητευτική και δυσοίωνη. Πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους πριν πέσει εκ νέου στα βράχια. Χρειάζονται αποφάσεις με πολιτική βούληση και κοινωνική ευαισθησία. Ένα σχέδιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων», τόνισε.

«Χαμένη ευκαιρία»

«Πριν από 7 χρόνια η πατρίδα βγήκε από οικονομική και κοινωνική κρίση που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμάστε ποιοι την οδήγησαν εκεί και ποιοι την απάλλαξαν από την επιτροπεία και με ευνοϊκή ρύθμιση του χρέους να ανακτήσουν την κυριαρχία. Η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πορευτεί χωρίς τις παθογένειες που την οδήγησαν στην κρίση. Δυστυχώς ήταν χαμένη ευκαιρία. Η πατρίδα μας πορεύεται ξανά με πυξίδα τις παλιές πολιτικές, ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται σε real estate και τουρισμού, που βασίζεται στην κατανάλωση λίγων με ένα διαβρωμένο κράτος που δεν προστατεύει τον πολίτη», είπε.

Και συνέχισε: «Μια χαμένη ευκαιρία γιατί χρόνο με τον χρόνο απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πριν την κρίση το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν στο 80% της ΕΕ τώρα είναι στο 60%. Ο μέσος μισθός είναι 50% λιγότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό. Οι ανισότητες από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Το οξύμωρο είναι ότι μετά την έξοδο από μνημόνιο και τις δημοσιονομικές ευκαιρίες, οι ανισότητες διευρύνονται. Το 2015-2019 υπήρξε βελτίωση στους κοινωνικούς δείκτες, το 2019 – 2025 υπήρξε αντίθετη πορεία».

Ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου «το καμπανάκι του κινδύνου;»

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα: «Η επιδείνωση είναι πιο δραματική για τον πληθυσμό με χαμηλή εκπαίδευση. Μια χαμένη ευκαιρία γιατί οι δείκτες είναι δείκτες ντροπής αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε 24οι στην αποτελεσματικότητα δημοσίου, 25οι στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, 26οι στην αγοραστική δύναμη. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;»

«Ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου το καμπανάκι του κινδύνου;» αναρωτήθηκε και είπε πως πρέπει «να συζητήσουμε για το ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».

«Δεν είναι αλήθεια ότι η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε εύρωστο δημόσιο ταμείο; Ένα χρηματοδοτικό ταμείο πρωτοφανές στην ιστορία της ΕΕ. Είχε ιστορική ευκαιρία να αναμορφώσει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, να ενισχύσει την βιωσιμότητά της και να την ετοιμάσει για να ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου. Ποιος λογικός άνθρωπος, όπου και αν τοποθετηθεί πολιτικά, μπορεί να διαφωνήσει μ’ αυτό;» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τα 1300 ευρώ ενός μισθού σήμερα αναλογούν σε 900 του 2019», την ευθύνη «την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ»

Αλλά, όπως είπε, την ευθύνη «την έχει αυτός που επιλέγει, ο θεός δεν είναι υπαίτιος». «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη», κατά τον κ. Τσίπρα. «Δεν έκανε τίποτα από αυτά που χρειάζεται η οικονομία και η κοινωνία έχει ανάγκη. Χτίζει μια κοινωνία που εύλογα μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει κοινωνία χασμάτων. Μια κοινωνία του 1/5 που το προνομιούχο μέρος μπορεί να ζει με τόση αυτάρκεια που μπορεί να αποταμιεύει και οι υπόλοιποι είτε να τα βγάζουν πέρα με δυσκολία ή να πνίγονται στα χρέη».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «τους προηγούμενους μήνες είδαν το φως της δημοσιότητας μετρήσεις της κοινής γνώμης που στο ερώτημα πότε ήσασταν καλύτερα οι πολίτες απαντούσαν όλως παραδόξως το 2019, τότε που βγαίναμε τραυματισμένοι από τα μνημόνια. Δεν πρόκειται για το πνεύμα αντιλογίας των Ελλήνων. Εξηγείται αν δει κανείς τα στοιχεία τότε και σήμερα. Τα 1300 ευρώ ενός μισθού σήμερα αναλογούν σε 900 του 2019, δηλαδή ο μισθός έχει χάσει την αξία του. Την ίδια στιγμή ο Έλληνας παρακολουθεί τα τρομακτικά υπερκέρδη των καρτέλ».

«Προσοχή αδιέξοδο», η χώρα και η οικονομία «εκπέμπουν SOS», λέει ο Αλέξης Τσίπρας

Έτσι, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, «ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία, ούτε η πατρίδα μπορεί να αντικρίζει με σιγουριά το μέλλον. Κάποτε λέγαμε ευημερούν οι αριθμοί αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Σήμερα ούτε οι αριθμοί ευημερούν. Η χώρα εισάγει πέντε φορές περισσότερα αγαθά από όσα εξάγει. Εισάγουμε υποθηκεύοντας το μέλλον. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν. Και όσες γίνονται κατευθύνονται σε τουρισμό και κατοικία χρηματοδοτούμενες από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα που δεν χρηματοδοτεί τη μεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα. Είναι μια μη βιιώσιμη οικονομία».

«Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε τη σκανδαλώδη αναδιανομή με το καρτέλ του ρεύματος, το υψηλό ιδιωτικό χρέος, την απαξίωση της εργασίας, τη στεγαστική κρίση, τη γήρανση, τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης, θα συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομία και η χώρα εκπέμπουν SOS, σαν μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα. “Προσοχή αδιέξοδο”. Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, άμεσα. Αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου διαφορετικά θα χάσει το τρένο της σύγκλισης. Χρειάζεται ένα πενταετές σχέδιο ανάταξης με ορίζονται το 2030», σημείωσε.