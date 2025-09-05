Λίγες ώρες πλέον πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα, Παρασκευή 5/9 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με το πακέτο των μέτρων να βρίσκεται σε έναν φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου γνωρίζουν μόνο ο ίδιος και το στενό του επιτελείο.

Η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στο επίκεντρο από σήμερα έως και την Κυριακή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει αύριο Σάββατο από το Βελλίδειο το πακέτο των μέτρων τόσο για το επόμενο διάστημα όσο και με ορίζοντα το 2026.

Τα δεδομένα είναι πολλά, οι εκπλήξεις κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό και οι προσδοκίες είναι πολλές τόσο για τη μία όσο και για την άλλη πλευρά, για τους δικούς τους λόγους.

Η κυβέρνηση προσδοκά να έχουν απήχηση τα όσα θα εξαγγελθούν και κατά συνέπεια να οδηγηθεί σε μια ανοδική πορεία στα ποσοστά της στον δρόμο προς τις κάλπες, ενώ οι πολίτες περιμένουν να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.

Οι εξαγγελίες θα επικεντρώνονται στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φόρων. Θα δοθεί έμφαση στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με την κυβέρνηση να εξασφαλίζει ότι τα χρήματα από τα κρατικά ταμεία θα κατευθυνθούν απευθείας στην τσέπη των πολιτών. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, «θα ακούσουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ».

Στόχος είναι να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα και η ακρίβεια. Αποφασίστηκε λοιπόν να ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο και όχι η πρόταση, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης για τον 13ο μισθό, προκειμένου να ανοίξει το εύρος της απήχησης των μέτρων με ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη συνολικά, με στόχο να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα δεδομένα

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αφορούν: Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα πάνω από 10.000 έως 50.000 ευρώ και περίπου 1,3 εκατ. οικογένειες με παιδιά αλλά και ένστολους.

Το πακέτο μέτρων φτάνει το 1,7 δισ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν στη φορολογία, το δημογραφικό, το στεγαστικό και τις συντάξεις.

Μείωση φόρων μεσαίας τάξης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026, έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα και ειδικά για τους πολύτεκνους.

Όσον αφορά στους ένστολους, ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων από το 2026.

Μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση

Αυτό προαναγγέλλουν κυβερνητικά στελέχη και τονίζουν ότι στο επίκεντρό της θα βρεθεί η ελάφρυνση της οικογένειας.

Για τους πολύτεκνους προωθείται, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ μεγάλη αύξηση του αφορολογήτου.

Έτσι κωδικοποιημένα, αυτά που αναμένονται είναι: