Με το παζλ των πρωθυπουργικών εξαγγελιών να έχει πλέον σχηματοποιηθεί, καθώς μας χωρίζουν μόλις δύο 24ωρα από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, το ενδιαφέρον των πολιτών στρέφεται στον αντίκτυπο των μέτρων που θα ανακοινώσει, στο κατά πόσο δηλαδή θα είναι αισθητά στην τσέπη τους, με κύριο γνώμονα την αντιμετώπιση των κραδασμών από την ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το στοίχημα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση είναι εάν θα καταφέρει να ικανοποιήσει ένα μεγάλο εύρος αιτημάτων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, δεδομένου ότι υπάρχει γκρίνια λόγω των ανατιμήσεων που απορροφούν και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει στους μισθούς και στις συντάξεις.

Παράγοντας – «κλειδί» είναι σαφέστατα οι φοροελαφρύνσεις. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι για το λόγο αυτό ο πρωθυπουργός θα επιλέξει να προχωρήσει στη μείωση των άμεσων φόρων, καθώς με αυτή την απόφαση η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα κατευθυνθούν αυτόματα στην τσέπη των πολιτών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για μια προσέγγιση απέναντι στην πραγματικότητα, η οποία και χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία: τη δικαιοσύνη αλλά και την κοινή λογική. Και εξηγούν ότι η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο στόχος είναι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν να είναι μόνιμες, να βελτιωθούν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, να δοθεί έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στήριξη στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους δημόσιους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι το ύψος των παρεμβάσεων θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται το «πακέτο» ύψους 1 δισ. που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και τη χορήγηση 250 ευρώ κάθε χρόνο σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι έχουν «κλειδώσει» οι εξής εξαγγελίες:

Αυξήσεις στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος και στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των εξαρτώμενων τέκνων για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες.

Μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%.

Βελτιώσεις στο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους επί το δικαιότερο.

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ, πολύτεκνους και κοινωνικά ευάλωτους.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, προκειμένου το σύνολο των συνταξιούχων να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αυξήσεων στις αποδοχές τους.

Βέλη κατά ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Με την κυβέρνηση να παραμένει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι, για παράδειγμα, εάν εφαρμοζόταν η πρόταση της αντιπολίτευσης για τον 13ο μισθό, δεν θα έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη συνολικά. Εκτός των άλλων, προσθέτουν, ότι δεν θα ήταν και δίκαιο. Κάνοντας μάλιστα τη σύγκριση του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς του αντιπάλους, εστιάζουν στο ότι αυτά που λέει τα κάνει πράξη ενώ όσα δεν έχουν γίνει τόσο γρήγορα, τα παραδέχεται και τα διορθώνει.

«Το 1,5 δισ. που θα δώσουμε δεν είναι τα «ματωμένα» πλεονάσματα που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο. Για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση αντιμετώπισε τη φοροδιαφυγή και επιστρέφει στην κοινωνία χρήματα τα οποία το κράτος δεν εισέπραττε», σημειώνει ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος.