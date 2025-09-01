Έως τα μέσα της εβδομάδας που ξεκινά, θα έχει οριστικοποιηθεί το πακέτο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το Βελλίδειο, με στόχευση στη μεσαία τάξη.

Στο πρωθυπουργικό γραφείο φτάνουν διαρκώς εισηγήσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις μελετά και να ζυγίζει τόσο την απήχηση που θα έχουν, όσο και το δημοσιονομικό κόστος.

Ο ίδιος, πάντως, έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του, εκτός από την προσήλωση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί έως το τέλος του 2025, να επιλύουν άμεσα και αποτελεσματικά όποια προβλήματα προκύπτουν που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η χθεσινή του ανάρτηση περιείχε μια προειδοποίηση προς τους παρόχους ενέργειας, καθώς, παρότι έχουν σημειώσει πτώση οι τιμές χονδρικής, αυτό δεν έχει μετακυλιστεί στους λογαριασμούς που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών.

Το τελεσίγραφο ήταν ξεκάθαρο: «Αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί, θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα κλείνει ο Αύγουστος, ένα καλοκαίρι γεμάτο προκλήσεις αλλά και θετικά βήματα…. Posted by Kyriakos Mitsotakis on Saturday, August 30, 2025

Αρκετοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει συμμόρφωση από τους παρόχους, η στήριξη των νοικοκυριών θα ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των πολιτών και να δίνουμε λύσεις», ήταν τα λόγια συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαία και η αναφορά του πρωθυπουργού στην υπόθεση της Αίγινας, που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα με μια 79χρονη να χάνει τη ζωή της, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου, ενώ υπήρχε προσωπικό.

Το πλάνο

Όσον αφορά στα μέτρα που θα εξαγγελθούν, οι στόχοι είναι δύο: να έχουν απήχηση σε όσο περισσότερους στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ορίων και να γίνουν αποδεκτά ευρέως από τους πολίτες.

Όπως ήδη έχει γράψει το Newsbeast, οι φοροελαφρύνσεις με τις μειώσεις των άμεσων φόρων θα αποτελούν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του πρωθυπουργού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στους σχεδιασμούς είναι η στήριξη συνταξιούχων και ενστόλων, με το οικονομικό επιτελείο να προσανατολίζεται στην κατάργηση του υπολοίπου της προσωπικής διαφοράς (κατάλοιπο του νόμου Κατρούγκαλου) για 600.000 συνταξιούχους, προκειμένου να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις.

Όσο για τα σώματα ασφαλείας, δεν αποκλείεται να διορθωθεί η αδικία για την οποία μιλούσαν όταν εξαγγέλθηκαν οι αυξήσεις στους ένστολους.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να ανακοινωθεί και κάποιο μέτρο – έκπληξη, το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό.