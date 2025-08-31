Να αντιστρέψει το κλίμα θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία. Η αρχή θα γίνει με τη φθινοπωρινή αντεπίθεση της κυβέρνησης, όπου σε κεντρική θέση βρίσκεται η φετινή εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής, όπου δόθηκαν σαφείς οδηγίες στους υπουργούς για την επόμενη περίοδο, ήταν ενδεικτική των προθέσεών του.

Μεγάλο βάρος πέφτει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, το «καλάθι» του πρωθυπουργού θα είναι αρκετά γενναίο, με στόχο να ανακτηθεί η κυριαρχία στη μεσαία τάξη και να ενισχυθούν και τα χαμηλά εισοδήματα. Γι’ αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα, ο πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες, μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που έχει και την εποπτεία των παραγωγικών υπουργείων και κυρίως της οικονομίας, αναζητούσαν συνεκτικό αφήγημα για την αλλαγή των αρνητικών συσχετισμών που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία τους πολλούς τελευταίους μήνες.

Εξάλλου, τα μηνύματα κοινωνικής δυσαρέσκειας που εισέπραξαν τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, τα οποία βρέθηκαν στις περιφέρειές τους το τελευταίο διάστημα, συνδυάζοντας διακοπές και πολιτικές εξορμήσεις, υπήρξαν ισχυρά.

Αν και φέτος ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που οι ανακοινώσεις για τις «παροχές» της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν από τον Μάρτιο, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθούν να κρατήσουν -ακόμα μια εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ- χαμηλά τον πήχη, διαρρέοντας αρχικά ότι «το συνολικό πακέτο δεν θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ» και εν συνεχεία ότι «θα είναι κάτω από τα 2 δισ. ευρώ».

Στόχος των συγκεκριμένων διαρροών είναι να μην προεξοφληθούν τα μέτρα που σχεδιάζεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, κάτι που, αν συμβεί, θα μειώσει τις επικοινωνιακές εντυπώσεις, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη να κερδίσει η κυβέρνηση, ώστε ν’ αναστραφεί η εικόνα φθοράς που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

Τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το καλάθι παροχών

Το καλάθι των παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και η επιστροφή των κλεμμένων από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οι δύο άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης

Mε δεδομένη τη μεγάλη εγχώρια πολιτική ρευστότητα της τρέχουσας περιόδου, η οποία τροφοδοτείται και από την εντονότατη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, στις προθέσεις του πρωθυπουργικού επιτελείου, εν όψει της ΔΕΘ, είναι:

Να καταστεί δυνατή η ανακοίνωση ότι «έχει ξεκινήσει η επιστροφή των κλεμμένων από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που καρπώθηκαν παράνομα αγρότες», και

που καρπώθηκαν παράνομα αγρότες», και Το «καλάθι των παροχών να είναι τέτοιο που να αγγίζει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα» και κατά βάση τη λεγόμενη «μεσαία τάξη», που «αποτελεί το πλέον δυναμικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και η προσέλκυσή της είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση των εκλογικών συσχετισμών».

Ειδικά για το οικονομικό σκέλος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, το σίγουρο είναι ότι θα ανακοινωθούν αλλαγές στην κλίμακα της άμεσης φορολογίας με στόχο την ανακούφιση των μεσαίων στρωμάτων. Βέβαιο επίσης θεωρείται ότι θα εξαγγελθούν μέτρα για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, περιορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις που μπορεί να συνοδευθούν με κατάργηση της αποκαλούμενης «προσωπικής διαφοράς», ενώ θα επισημοποιηθούν οι αυξήσεις επιδομάτων στους ένστολους που προαναγγέλθηκαν από την αρχή της άνοιξης. Και φυσικά μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά ώστε να συνδεθεί το μέτρο με το δημογραφικό πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα.

Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά και η αίσθηση που επικρατεί στους κύκλους των κυβερνητικών στελεχών είναι ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ πιθανό να επιφυλάξει κάποια έκπληξη που θα γίνει γνωστή με την εκφώνηση της ομιλίας του στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης». Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να λάβει το «πράσινο φως» για να εξαντλήσει τα περιθώρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου.

Η σφραγίδα που θα αφήσει η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θεωρείται καθοριστική για τις πολιτικές εξελίξεις του προσεχούς διαστήματος. Πολύ περισσότερο που το ίδιο διάστημα, δηλαδή εντός του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποκρυσταλλωθούν τα σχέδια για τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων τόσο στην Κεντροδεξιά όσο και στην Κεντροαριστερά.

Οι κινήσεις Σαμαρά – Τσίπρα και η πολιτική σταθερότητα

Το βλέμμα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι και προς δύο υπό ίδρυση κόμματα, όπως λένε πολλοί, αυτό του Αντώνη Σαμαρά, που παρά το βαρύτατο πένθος του μετά την απώλεια της κόρης του Λένας, δεν αλλάζει σχεδιασμό, και του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπέρασε τους ενδοιασμούς και είναι έτοιμος να προχωρήσει αλλά στις αρχές του 2026. Ειδικά για τον Τσίπρα, στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν την πεποίθηση ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή αφενός συντηρεί τον κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και αφετέρου δίνει επιχειρήματα στο κυβερνητικό επιτελείο να θυμίζει στους πολίτες τους λόγους για τους οποίους καταψηφίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός το 2019 αλλά και το 2023.

Σε αυτό το κλίμα, καλές πηγές έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδώσει στις εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές, διότι σε αυτό το θέμα θέλει να είναι συνεπής όπως ήταν και πριν από τις εκλογές του 2023, στις οποίες οι πολίτες τον επιβράβευσαν». Ένα βασικό επιχείρημα που επικαλούνται συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι ότι τυχόν αλλαγή θα εκπέμψει «ηττοπάθεια», ενώ και οι μετριοπαθείς πολίτες του Κέντρου δεν αρέσκονται σε πολιτικά παιχνίδια αυτού του είδους.

Ως εκ τούτου, απορρίπτεται ακόμη και η αύξηση από το 3% στο 5% του ορίου που πρέπει να περάσει κάποιο κόμμα για να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και αυτό διότι, μια τέτοια απόφαση θα αύξανε το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα έμεναν εκτός Βουλής και, έτσι, με έμμεσο τρόπο θα υποχωρούσε ο πήχης της αυτοδυναμίας.

Το χαρτί που θα παίξει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με όσα συμβαίνουν και στη Γαλλία, είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, η οποία διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τις οποίες επιλέγουν οι πολίτες.