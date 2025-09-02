Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο τριήμερο της ΔΕΘ, όμως η κυβερνητική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη χθες να ανακοινώνει άλλα 300 εκατομμύρια από τις 4 συστημικές τράπεζες για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» και σήμερα να παρίσταται στην τελετή παραλαβής και ένταξης 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα.

Παράλληλα, όμως, εξελίσσεται και μια έντονη και καθημερινή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποδυθεί σε μια άκρατη παροχολογία αλλά και διασπορά fake news.

Η ΝΔ παρουσίασε τη «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο προσάπτουν στο ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί το θλιβερό παράδειγμα των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και, ελλείψει προγράμματος, έχει επιλέξει να διοργανώσει ενόψει της ΔΕΘ μια σειρά καθημερινών παρουσιάσεων όπου χρησιμοποιεί fake news για να αποδομήσει, δήθεν, την κυβερνητική πολιτική.

Για τον λόγο αυτό, απαντά σε όσα καταλογίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΝΔ, παρουσιάζοντας από την πλευρά του τη «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», όπως την αποκαλούν.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη: «Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Έτσι, στη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων» απαντούν:

«Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε. υπήρξε στασιμότητα ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%».

Επίσης, στο ότι η Ελλάδα δεν θα συγκλίνει με την ΕΕ στον μέσο όρο των εισοδημάτων των πολιτών αλλά το αντίθετο, κυβερνητικά στελέχη απαντούν:

«Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι’ αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%)».

Και προσθέτουν: «Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%».

Το τρίτο ψέμα που καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής.

Όπως εξηγούν, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο, στην Ένωση, ρυθμό σωρευτικής αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (16,4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23,4%).

Η κυβέρνηση απαντά και στη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδημα κεφαλαίου έναντι του εισοδήματος από εργασία.

Η αλήθεια, όπως λένε, είναι ότι σύμφωνα με την Eurostat, όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν δει σημαντική σωρευτική πραγματική αύξηση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, με την ποσοστιαία αυτή αύξηση να είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2019-2024 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, απαντώντας για τις ξένες επενδύσεις με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι είναι λίγες και συνεχώς μειούμενες, από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα την εξαετία 2019-2024 είναι μεγαλύτερες από τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια μαζί (32,2 δισ., έναντι 30,7 δισ.).