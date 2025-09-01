Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στον Alpha Radio 989, για το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ», αναφέρθηκε σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το κατά πόσο τα κυβερνητικά μέτρα θα έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα ή, με άλλα λόγια, «η οικονομική ανάπτυξη έχει μεγαλύτερο νόημα όταν είναι πιο ορατή, πιο αισθητή στην καθημερινότητα».

Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με την πολιτική συζήτηση, που θα γίνει μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. «Ελπίζω να υπάρξει αντιπαράθεση επιχειρημάτων που θα δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να καταλάβει αν αυτά τα οποία προτείνει η κυβέρνηση είναι προς όφελός του, αν έχουν διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, αν είναι μόνιμα μέτρα» τόνισε.

Ταυτοχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διατύπωσε τη γνώμη ότι «τρία πράγματα κρίνουν τις εκλογικές αναμετρήσεις και το κλίμα: το μείζον είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς – κι αυτή είναι η δική μας υποχρέωση τους επόμενους 18 ως 20 μήνες – το δεύτερο είναι πώς επικοινωνείς με την κοινωνία, το δημόσιο ύφος, πώς εισπράττουν ότι ενδιαφέρεσαι για τα θέματά τους, και τρίτον την προοπτική για την επόμενη μέρα». «Εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, προφανώς αυτό θα έχει αντανάκλαση και στους εκλογικούς συσχετισμούς αλλά και στο κλίμα», συμπέρανε.

Σε ερώτηση αν θα πρέπει να περιμένουν και οι μισθωτοί κάτι από το «καλάθι της ΔΕΘ», ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι «οι μισθωτοί είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας». Περισσότερο συγκεκριμένα, στη συνέχεια ανέφερε πως «έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει να υπάρξουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις και οι μισθωτοί ανήκουν στο πλαίσιο της μεσαίας τάξης που μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε». Με δύο εργαλεία: Ενίσχυση του εισοδήματος με μόνιμα μέτρα και απομείωση του αυξημένου κόστους διαβίωσης του κάθε νοικοκυριού. Και πιο αναλυτικά ακολούθως, «αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει από το 2019, και πιο εντατικά τώρα – γι’ αυτό και είναι ορόσημο αυτή η ΔΕΘ – δηλαδή τη μόνιμη βελτίωση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα με ελέγχους να παρεμβαίνει στην αγορά σε θέματα ανταγωνισμού». Κι ακόμη, «να παρεμβαίνουμε στους παράγοντες που συντελούν στο κόστος διαβίωσης, π.χ. στεγαστικό».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους έμμεσους φόρους, ο Θ. Κοντογεώργης αντέτεινε ότι «εμείς δίνουμε βάρος στην άμεση φορολογία γιατί θα έχει άμεσο αντίκρισμα στον οικονομικό προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι έμμεσοι φόροι και ο ΦΠΑ, δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που εκτιμούν. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην αλυσίδα που μπορούν να απορροφήσουν την όποια μείωση υπάρξει».

Και, σε ένα γενικότερο σχόλιό του για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται, ακόμη και καλοπροαίρετα, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί». Στον αντίποδα, από την αντιπολίτευση έχουν ακουσθεί ανακρίβειες, ακοστολόγητες προτάσεις, με τοξικότητα, επεσήμανε και εξέφρασε την ελπίδα του, «μετά τη ΔΕΘ να γίνει μια διαφορετική συζήτηση γιατί θα είναι προς όφελος όλων των συμπολιτών μας».

Στη συνέχεια τέθηκε στο τραπέζι το όνομα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. «Η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να κατασκευάσει κάποιον “εχθρό”», ξεκαθάρισε και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι παράγοντες που θα μετρήσουν στους πολίτες είναι τρεις: «το αποτέλεσμα της δουλειάς, το πώς μιλάμε με την κοινωνία και η προοπτική που θα δώσουμε».

«Για τον κύριο Τσίπρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά», δήλωσε και προσέθεσε: «Περιμένεις από έναν άνθρωπο που ήταν πρωθυπουργός επί 4,5 χρόνια – σε μια δύσκολη περίοδο, και με αποφάσεις αρκετά επώδυνες για όλους – αλλά και αρχηγός κόμματος για πολλά χρόνια, όταν θέλει να κάνει ένα επαναλανσάρισμα, ένα rebranding, αυτό να συνοδεύεται από μια αυτοκριτική». Αντιθέτως, συμπλήρωσε, «κυρίως αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι μια προσπάθεια ξαναγραψίματος της Ιστορίας. Πράγμα που δείχνει ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα». Κλείνοντας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επέλεξε να υπογραμμίσει την κυβερνητική υποχρέωση «να δουλέψουμε συστηματικά τους επόμενους 18 ως 20 μήνες γι’ αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες».