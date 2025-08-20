«Το γεγονός ότι η κυβέρνηση εδώ και δύο μήνες τροφοδοτεί συνεχώς τον Τύπο με μια παραφιλολογία περί μείωσης φόρων καταδεικνύει ότι το αφήγημα περί κυβέρνησης που είχε μειώσει τους φόρους κατέρρευσε. Αν είχε η κυβέρνηση πράγματι μειώσει τους φόρους, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα. Αποδεικνύεται ότι έως τώρα είχε υπερφορολογήσει τους Έλληνες πολίτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μιλώντας στον ρ/σ «Παραπολιτικά FM 90,1».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι προ ημερών μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος «κατέδειξε ότι με τις επιλογές τής κυβέρνησης να μην τιμαριθμοποιήσει τις φορολογικές κλίμακες και να μην τις αγγίξει τα τελευταία πολλά χρόνια εξοικονομήθηκαν 800 εκατ. ευρώ φορολογώντας τη μεσαία τάξη το 2024 και ένα δισ. ευρώ περίπου το 2025». «Άρα επιβεβαιώνεται η δική μας κριτική ότι αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει μειώσει τη φορολογία, αλλά έχει αυξήσει τη φορολογία κυρίως πλήττοντας τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα», τόνισε. Καταλόγισε δε στην κυβέρνηση ότι δεν προτίθεται να αγγίξει την άδικη έμμεση φορολογία, παρόλο που υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες στην ουσία παραινούν τα κράτη-μέλη να μειώσουν τους έμμεσους φορολογικούς συντελεστές, τον ΦΠΑ. «Δεν το κάνει», είπε, «γιατί θεωρεί ότι από αυτά μπορεί να συνεχίσει να ασκεί μια πελατειακή και ψηφοθηρική επιδοματική πολιτική, παίρνοντας πολλά από τους πολλούς και δίνοντας λίγα σε αρκετά λιγότερους, όπως κάνει έως τώρα».

Υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «Πρώτον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό, ισχυρό κράτος με διαφάνεια και μια λογοδοσία, που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το εμπιστεύεται και να ξέρει πως τα χρήματα του δεν πάνε χαμένα. Και, δεύτερον, το κοινωνικό κράτος και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε με κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς». Ειδικότερα ως προς το δεύτερο ανέφερε: «Με στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπου η χώρα μας είναι ουραγός σήμερα. Στον δημόσιο τομέα με επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού, στους συνταξιούχους με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντελεστών αναπλήρωσης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με παρέμβαση στον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους που σήμερα πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Βάσει των παραπάνω υποστήριξε ότι «έχουμε μία τελείως διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της κυβέρνησης η οποία κρατάει χαμηλά το εισόδημα, αυξάνει την ακρίβεια για να εισπράττει φόρους και να κερδίζουν κάποια καρτέλ και παράλληλα σπαταλά τις παραγωγικές δυνατότητες που έδινε ο πακτωλός χρημάτων που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο δημογραφικό, χαρακτηρίζοντάς το κεντρικό εθνικό ζήτημα με κοινωνικές προεκτάσεις ενώ υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το είχε θέσει τον Δεκέμβριο στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ως βασικό πεδίο συναινέσεων. Εκτίμησε ότι το δημογραφικό «δεν λύνεται σε μία κυβερνητική θητεία ή με έναν νόμο και ένα άρθρο, αλλά απαιτεί μακροπρόθεσμη, συνεκτική και ολιστική στρατηγική με νέο μοντέλο ανάπτυξης, παραγωγική ανασυγκρότηση και περιφερειακή ανάπτυξη με σειρά κοινωνικών πολιτικών για να στηριχθεί η οικογένεια». «Δεν είδαμε ο πρωθυπουργός, ενώ είχε δεσμευθεί, να παίρνει μέτρα στην κατεύθυνση αυτή έως τώρα», σχολίασε.

Επί του θέματος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και δύο χρόνια προτάσεις για το δημογραφικό που δεν εισακούστηκαν και προανήγγειλε ότι η φετινή επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη «θα έχει σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο την απάντηση σε αυτήν τη μεγάλη εθνική πρόκληση».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «αν η διαδικασία ειρήνευσης λάβει χώρα στην ουσία με τη νομιμοποίηση της εισβολής και κατοχής ενός ποσοστού που ανήκε στην Ουκρανία, δημιουργεί αρνητικά δεδομένα σε σχέση και με το διεθνές δίκαιο γενικότερα, τη στιγμή που η χώρα μας έχει και εκείνη υποστεί επιθέσεις ενώ η Κύπρος τελεί ακόμα υπό παράνομη εισβολή και κατοχή». «Το ότι γυρνάμε σε αυτοκρατορικού τύπου διαπραγματεύσεις με το δίκαιο του ισχυρού και των σφαιρών επιρροής και χωρίς τη συμμετοχή του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και των διεθνών οργανισμών, δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό για τον ρόλο της Ευρώπης», τόνισε.

Επέστησε την προσοχή στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «πρέπει να έχει μια εξωτερική πολιτική αυτόνομη, πάντα με πυξίδα το διεθνές δίκαιο και προφανώς με τις συμμαχίες μας και με τις ΗΠΑ και με άλλες δυνάμεις». «Είμαστε μια δύναμη η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Δύση αλλά θέλει μια ΕΕ παράγοντα ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας. Γι’ αυτό και έχουμε διαφωνήσει και με την πολιτική της κυβέρνησης στο πώς αντιμετωπίζει την εθνοκάθαρση στη Γάζα και στο ότι αντιμετωπίζει με ένα αρκετά υποχωρητικό τρόπο την επιθετική πολιτική της Τουρκίας», είπε. Προσέθεσε ότι «χρειάζεται ριζική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική» και πως «το ΠΑΣΟΚ έχει πει από την αρχή ότι αυτή η πολιτική των συνεχών υποχωρήσεων μπροστά σε μια αναθεωρητική δύναμη παράγει τετελεσμένα και αρνητικά δεδομένα» και σημείωσε: «Η κυβέρνηση όμως βιάζεται να είναι βασιλικότερη του βασιλέως, να είναι δεδομένη σε όλα και ταυτόχρονα να έχει μία υποχωρητική στάση απέναντι στην Τουρκία».