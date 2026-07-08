Το πρώτο επίσημο τρέιλερ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να έχουν τη δική τους θέση στο νέο πρόγραμμα του σταθμού.

Οι δύο δημοσιογράφοι θα αναλάβουν καθημερινό μαγκαζίνο στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, έχοντας στο πλευρό τους την ομάδα των συνεργατών τους, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η νέα εκπομπή θα έχει πολυθεματικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, χρήσιμες πληροφορίες, προτάσεις για την καθημερινότητα και θέματα ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.

Μέσα από το πρώτο τρέιλερ, ο ΣΚΑΪ δίνει μια πρώτη εικόνα από την παρουσία του τηλεοπτικού διδύμου και της ομάδας του στο πρόγραμμα, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να επιστρέφουν σε γνώριμο περιβάλλον, έχοντας ήδη διαμορφώσει μια σταθερή σχέση με το τηλεοπτικό κοινό.

Ο νέος τίτλος της εκπομπής αναμένεται να αποκαλυφθεί σε επόμενο τρέιλερ.