Η νέα σεζόν της επιτυχημένης κωμικοδραματικής σειράς «The Four Seasons» έκανε πρεμιέρα στο Netflix και ήδη έχει καταφέρει να γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς θεατές να παραδέχονται πως έμειναν ξύπνιοι μέχρι τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσουν μαραθώνια και τα οκτώ επεισόδια.

Η σειρά, που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και ρεαλιστικές ανθρώπινες σχέσεις, επιστρέφει πιο συναισθηματική αλλά και πιο ώριμη από ποτέ.

Δημιουργημένη από την Τίνα Φέι, τον Λανγκ Φίσερ και την Τρέισι Γουίγκφιλντ, η σειρά έκανε το ντεμπούτο της τον Μάιο του 2025 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες προτάσεις του Netflix.

Η ιστορία ακολουθεί μια παρέα φίλων μέσης ηλικίας που διατηρούν την παράδοση να ταξιδεύουν μαζί μία φορά κάθε εποχή, εξερευνώντας τις αλλαγές στις σχέσεις, στον γάμο και στη φιλία.

Η πρώτη σεζόν απέσπασε θετικές κριτικές και βαθμολογία 78% στο Rotten Tomatoes, ενώ το φινάλε της άφησε το κοινό συγκλονισμένο με τον αιφνίδιο θάνατο του Νικ, τον οποίο υποδυόταν ο Στιβ Καρέλ. Η δεύτερη σεζόν συνεχίζει ακριβώς από εκείνο το σημείο, με την παρέα να προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου της φίλου, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ και τη ζεστασιά που χαρακτήριζαν πάντα τη σειρά.

Οι πρώτες αντιδράσεις των θεατών είναι ενθουσιώδεις

«Ξύπνησα τα μεσάνυχτα μόνο και μόνο για να δω τη νέα σεζόν», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλοι χαρακτηρίζουν τα νέα επεισόδια «γλυκόπικρα, αστεία και βαθιά ανθρώπινα». Παράλληλα, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, οι κριτικοί αποθεώνουν τη σειρά. Ο Guardian μίλησε για μια «συγκινητική και ξεκαρδιστική συνέχεια με εξαιρετικά ευφυές σενάριο», ενώ οι Times σημείωσαν πως η σειρά καταφέρνει να μετατρέψει την απώλεια σε ένα μάθημα ζωής γεμάτο ανθρωπιά.

Στη δεύτερη σεζόν, οι ήρωες ταξιδεύουν από την ακτή του Τζέρσεϊ και τη βόρεια Νέα Υόρκη μέχρι την Ιταλία, συνεχίζοντας την παράδοση των εποχιακών αποδράσεων, αυτή τη φορά με νέες ισορροπίες και ένα μωρό στην παρέα. Πρωταγωνιστούν οι Τίνα Φέι, Γουίλ Φόρτε, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κέρι Κένι-Σίλβερ, Μάρκο Καλβάνι και Έρικα Χένινγκσεν.

Η δεύτερη σεζόν του «The Four Seasons» είναι ήδη διαθέσιμη στο Netflix και φαίνεται πως είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις σειρές που σε κάνουν να γελάς και να συγκινείσαι ταυτόχρονα.