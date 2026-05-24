Ο τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/5).

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και είναι έτοιμοι, με τους οπαδούς τους να ετοιμάζονται για νέα κατάληψη του Telecom Center Athens, να κατακτήσουν το ευρωπαϊκό για 4η φορά στην ιστορία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:15 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS14

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ράιν Νέκαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Σασουόλο Serie A

16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS15

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών

18:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ Premier League

18:00 Novasports Extra 3 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ Premier League

18:00 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Γουλβς Premier League

18:00 Novasports Extra 1 Φούλαμ – Νιούκαστλ Premier League

18:00 Novasports Start Τότεναμ – Έβερτον Premier League

18:00 Novasports News Γουέστ Χαμ – Λιντς Premier League

18:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ – Τσέλσι Premier League

18:00 Novasports 4HD Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ Premier League

18:00 Novasports 3HD Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS16

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

18:00 Novasports 5HD Adidas NextGen EuroLeague Finals

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports 1HD Βαγιαδολίδ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο

21:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four τελικός

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Socca Euro

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λέτσε – Τζένοα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Κρεμονέζε – Κόμο Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Ρόμα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Γιουβέντους Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Ντάλας Γουίνγκς WNBA