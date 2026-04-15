Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα για τα play off του Basketball Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (15/4).

Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς και στο σημερινό παιχνίδι στη SUNEL Arena θα κριθεί το ποια από τις δύο θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan GBL

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League