Ένα ιστορικό ντοκουμέντο με την εμφάνιση της Μαρινέλλας στην πρώτη ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Νίκος Μαστοράκης.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν βίντεο κλιπ, στην εκπομπή με τίτλο «Διασταύρωση Ρυθμού και Μελωδίας» που παρουσίαζε και σκηνοθετούσε ο γνωστός δημοσιογράφος, για να φιλοξενηθούν οι δημοφιλείς τραγουδιστές των 60ς, γίνονταν γυρίσματα διάρκειας μιας εβδομάδας για μισή ώρα πρόγραμμα.

Μάλιστα, από εκεί βγήκε και η «Καισαριανή» της Μαρινέλλας από τον Μάρτιο του 1966, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία της θρυλικής τραγουδίστριας σε ψυχαγωγική εκπομπή.

Η ανάρτηση του Νίκοι Μαστοράκη

«TO ΠΡΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑΣ

Πολυ λυπαμαι που θα καταγραψω κι αλλη μια ιστορικη πρωτια, αλλα γι αυτο φταιει η επαγγελματικη μου ηλικια. Τοτε που ημουν ρεπορτερ, DJ, τηλεοπτικος σκηνοθετης και ολα τα παραπλησια, ηταν η αρχη των παντων στα media. Δικαιολογημενα, λοιπον, η Μαρινελλα (οπως κι ο Νιονιος) να μην ειχαν κανει video clip απλως επειδη εκεινο τον καιρο, δεν υπηρχαν… ουτε video, ουτε clip.

Υπηρξε, ομως, γυρισμενη σε φιλμ 35mm, η “Διασταυρωση Ρυθμου και Μελωδιας,” η ιστορικα πρωτη ψυχαγωγικη εκπομπη, στην τηλεοραση (ΤΕΔ, η “μητερα” της μετεπειτα ΥΕΝΕΔ) οπου για να φιλοξενησουμε τους δημοφιλεις τραγουδιστες των 60ς, καναμε “γυρισματα” ολη την εβδομαδα για μιση ωρα προγραμμα.

Εξ’ ου και η “Καισαριανη” της Μαρινελλας απο τον Μαρτιο του 1966.

Θα παρατηρησετε οτι μου λειπει… μισο δοντι (το ειχα χασει σε ενα περιεργο… ερωτικοαυτοκινητιστικο ατυχημα) και οτι μαζι μου, εκεινη την εβδομαδα, ηταν η αγαπημενη Γκιζελα Νταλι.

Απαγορευεται αυστηρα η οποιαδηποτε αναπαραγωγη του αποσπασματος. Φιλοι και αλλοι που θα επιχειρησουν, διαγραφονται αυτοματως».