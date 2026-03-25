Οι «Επαρχιώτες» δεν κατάφεραν να κερδίσουν καμία ασυλία αυτή την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να έχουν τέσσερα μέλη τους υποψήφια προς αποχώρηση. Ο Σταύρος Φλώρος, ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Μιχάλης Σηφάκης βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός παιχνιδιού. Για τους υποψήφιους, όλα θα κριθούν στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 25 Μαρτίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ.

Οι «Αθηναίοι» έχουν αποδείξει πως, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, όταν φτάνουν στο στίβο μάχης μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Θα διατηρήσουν όμως αυτή τη δυναμική, όταν στην καλύβα οι εντάσεις δεν λένε να σταματήσουν; Η αντιπαράθεση της Μαντίσα Τσότα με την υπόλοιπη ομάδα συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, έρχεται σε απόλυτη ρήξη με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και αφορμή είναι το… φαγητό!

Οι «Επαρχιώτες», μετά την τρίτη ήττα της εβδομάδας, ακολούθησαν μια παλαιότερη στρατηγική και ψήφισαν τον Μιχάλη Σηφάκη, με την ελπίδα πως θα φύγει ένα αδύναμο μέλος της ομάδας τους. Πλέον, περιμένουν να δουν αν θα λειτουργήσει υπέρ τους όλο αυτό.

Ο αποψινός αγώνας οδηγεί σε ένα έπαθλο που θα δώσει την ευκαιρία στους νικητές να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα. Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης και η αναμέτρηση είναι συγκλονιστική!

Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού, οι «Επαρχιώτες» περιμένουν να μάθουν ποιους στήριξε με την ψήφο του το τηλεοπτικό κοινό και τα ονόματα εκείνων που θα οδηγηθούν σε μονομαχία. Ποιος θα αποχωρήσει απόψε από το Survivor;

