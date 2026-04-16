Καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα ήταν σήμερα ο ταλαντούχος ηθοποιός Θάνος Λέκκας, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Ο Θάνος Λέκκας, μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τον Χάρη Χρονόπουλο για τις τελευταίες εξελίξεις στη σειρά, μετά και την ανακοίνωση της υιοθεσίας από την Μελισσάνθη και τον Απόστολο: «Έρχονται τα πάνω – κάτω. Πάνω που πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να γίνει, σου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Όλα αυτά είναι εμπόδια για να δούμε πόσο πολύ αντέχει το “θέλω”, πόσο πολύ αντέχει η αγάπη, τι είναι εγωισμός, τι είναι πραγματικό νοιάξιμο και πως μπερδεύονται όλα αυτά και πως τα ξεκαθαρίζουν οι ήρωες»

Πως θα αντιδράσει σε μια ενδεχόμενη αποκάλυψη του δεσμού της Μελισσάνθης με τον Άγγελο, η μητέρα του, Θεώνη (Πηνελόπη Μαρκοπούλου); «Θα το καταλάβει η μητέρα μου ότι υπάρχει κάτι με την Μελισσάνθη. Θα δείτε τι σημαίνει Ελληνίδα μάνα, τι σημαίνει “πρέπει”. Θα έχουμε μία αντίδραση, τώρα αν θα είναι αυτή που περιμένουν οι τηλεθεατές, αν θα είναι αυτή που περιμένει ο Άγγελος, θα το δούμε».

Πως βλέπει ο Θάνος Λέκκας τις ενέργειες του ρόλου του και τον έρωτα του για την Μελισσάνθη; «Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει, ότι ο Άγγελος μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι, είναι κάτι που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Η εκτίμηση που έχει ο Άγγελος για τον Απόστολο, που τον βλέπει σαν πατέρα του, είναι πολύ περίεργη συνθήκη. Είναι μια συνθήκη που ένας ηθικός άνθρωπος λέει “ξεπερνάω τον εαυτό μου και φτάνω στο απόλυτο”, είναι ρομαντικό, είναι έρωτας ή θάνατος. Δεν υπάρχει αυτό πλέον στη ζωή, αυτό υπήρχε το 1800 σε βιβλία και τελείωσε. Ο Άγγελος ξεπερνάει το όριο με την επιμονή του».

Ο Θάνος Λέκκας μίλησε ακόμα για τις σπουδές του στη βιολογία, τη σχέση του με τα Social Media, τη συμμετοχή του στο δεύτερο κύκλο της κωμωδίας του Alpha «Φόνοι Στο Καμπαναριό» καθώς και για το νέο κύκλο παραστάσεων του άκρως επιτυχημένου έργου “Μια άλλη Θήβα”, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Δημήτρη Καπουράνη.

