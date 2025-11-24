Οι ιστορίες στη «Γη της ελιάς» ξεδιπλώνονται σε ένα σκηνικό γεμάτο μυστικά, φόβο και πάθη.

Η Δάφνη τρέμει μήπως ο Παυλής μάθει την αλήθεια και την εγκαταλείψει. Ένα λάθος της, όμως, κινδυνεύει να αποκαλύψει το μυστικό της…

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο Mega:

Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει. Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα καταστρώνει σχέδιο, αποφασισμένη να κρατήσει την Άννα στην Κρήτη για λίγο ακόμα. Μια φρικτή ανάμνηση στοιχειώνει τη μικρή Μαλένα κι ο Στέφανος παλεύει να μάθει τι κρύβεται πίσω από το τρομοκρατημένο βλέμμα της κόρης του. Ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του Μανώλη έρχεται στην επιφάνεια, που ίσως, τελικά, να εξηγεί γιατί έγινε serial killer. Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει. Η Μαρουσώ, τυφλωμένη από ζήλια, ρωτάει ευθέως τον Μιχάλη αν έχει σχέση με τη Χριστιάνα κι η απάντησή του ξυπνάει μέσα της ένα θηρίο. Πάνω στην παραφροσύνη της παραβιάζει κάθε κώδικα δεοντολογίας και ζητά να βγει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι κρύβει μέσα σκληρά ναρκωτικά.

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη