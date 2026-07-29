Την παραίτησή της από το OPEN υπέβαλε η Μίνα Καραμήτρου, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Τζώρτζιας Συρίχα.

Η έμπειρη δημοσιογράφος κατέθεσε το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου την παραίτησή της στον γενικό διευθυντή Ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών, ήδη από την εποχή του Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αποχώρησή της δεν θα είναι άμεση, καθώς θα παραμείνει στο OPEN έως τις 9 Αυγούστου, προκειμένου να καλύψει δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών αδειών, πριν αποχωρήσει οριστικά από τον σταθμό.

Η Μίνα Καραμήτρου φέρεται να είχε ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό να αποχωρήσει από την εκπομπή «10 Παντού» και να αναλάβει διαφορετικό ρόλο εντός του σταθμού, χωρίς ωστόσο το αίτημά της να προχωρήσει. Παράλληλα, στο τηλεοπτικό παρασκήνιο γίνεται λόγος για μη ιδανικές σχέσεις με τον Νίκο Στραβελάκη, γεγονός που, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, την οδήγησε στην επιθυμία να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εκπομπή και όχι απαραίτητα από το κανάλι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η παραίτηση της δημοσιογράφου έρχεται να προστεθεί στις αλλαγές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του OPEN, από την οποία έχουν αποχωρήσει τόσο δημοσιογράφοι όσο και εργαζόμενοι πίσω από τις κάμερες.

Τέλος σύμφωνα πάντα με την Τζώρτζια Συρίχα αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησής της, η Μίνα Καραμήτρου φέρεται να δέχθηκε πρόταση συνεργασίας από τον ΑΝΤ1, προκειμένου να ενταχθεί στην ενημερωτική ομάδα του σταθμού, στο πλευρό του Άκη Παυλόπουλου.