Η Χριστίνα Παππά τοποθετήθηκε εκ νέου μέσω διαδικτύου, απαντώντας στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε μετά την αρχική της τοποθέτηση για τις σχέσεις με την οικογένειά της.

Η ηθοποιός, αντιδρώντας στις διαστάσεις που έλαβε η τοποθέτησή της, αναρωτήθηκε δημόσια για τους λόγους που προκλήθηκε τέτοιος θόρυβος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;»

«Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει»

Στη συνέχεια της παρέμβασής της, η Χριστίνα Παππά απευθύνθηκε σε όσους προέβησαν σε αρνητικούς σχολιασμούς, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις εσωτερικές συνθήκες που βιώνει ένα άτομο:

«Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή».

@christinapappa827 Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω που δεν χωράνε ούτε σε βιβλίο ! Απλα κ εμείς που είμαστε σε μεγάλη ηλικία είμαστε τα παιδιά κάποιας μαμάς , και αυτό το παιδί λοιπόν θέλει κάποια στιγμή μια στοργή μια αγάπη , ένα παιδί μου είσαι καλα;;; Απλά στην δίκη μου περίπτωση έχω πάντα μια δικαιολογία για εκείνη διότι πέρασε πολλά στην ζωή της , και όσο θυμό κ οργή να είχα μέσα μου της έβρισκα πάντα ελαφρυντικά! Εννοειται την αγαπώ κ κάνω τα πάντα για εκείνη ! Υπάρχουν φωνές στο κεφάλι μου , που με τρελαίνουν αν υπάρχει σωστό κ λάθος ! ♬ Childhood instrumental SLOWED – ‘ 悲しい🥀

Οι δηλώσεις για τη μητέρα της

Η νέα αυτή τοποθέτηση ακολούθησε προγενέστερη ανάρτηση στην οποία η Χριστίνα Παππά είχε περιγράψει τις δυσκολίες στην επικοινωνία με τη μητέρα της:

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα».

Στην ίδια αρχική της τοποθέτηση, είχε προσθέσει:

«Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».