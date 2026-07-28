Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματά της και οι πρώτες εικόνες μάς δίνουν μια μικρή γεύση απ’ τη σειρά που θα καθηλώσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με ένα δυνατό καστ, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τις οδηγίες του έμπειρου σκηνοθέτη Μιχάλη Κωνσταντάτου, η σειρά ετοιμάζεται να αφηγηθεί μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, μεγάλους έρωτες, οικογενειακά μυστικά και συγκρούσεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή, μια μητέρα που είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε.

Η Αρετή θέλει να χαρίσει τα πάντα στις κόρες της. Τί θα τους κοστίσει;

Έρχεται στον Alpha το φθινόπωρο.