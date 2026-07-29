Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης βρίσκεται μια 65χρονη πρώην δασκάλα, καθώς δικαστήριο την έκρινε ένοχη για βιασμό 9χρονου μαθητή της πριν από 30 χρόνια, όταν ακόμη ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ντέμπορα Φράνκλιν εργαζόταν σε ιδιωτικό σχολείο και είχε αναλάβει την κατ’ οίκον διδασκαλία ενός αγοριού 9 ετών. Η γυναίκα από το 1991 έως το 1995 έπεισε το παιδί ότι είχαν σχέση που δεν έπρεπε να αποκαλύψει στους ενήλικες και το κακοποιούσε.

Αρχικά, αρεσκόταν σε φιλιά και σωματικά αγγίγματα, ενώ μιλούσε τακτικά στο παιδί για ναρκωτικά, σεξουαλικά ζητήματα και θέματα που αφορούν μόνο τους ενήλικες. Ταυτόχρονα, φρόντισε να αναπτύξει φιλία με τους γονείς του, ώστε να επισκέπτεται όποτε ήθελε το σπίτι.

Στη συνέχεια προχώρησε ακόμη περισσότερο τις πράξεις της. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους, η Φράνκλιν έδεσε το παιδί στο κρεβάτι, κάλυψε τα μάτια του και το κακοποίησε σεξουαλικά.

Η Ντέμπορα Φράνκλιν

Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το 1995, όταν η δασκάλα σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες της στην οικογένεια.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η πρώην εκπαιδευτικός εκμεταλλεύτηκε τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε, καλλιέργησε σταδιακά συναισθηματική εξάρτηση και κατέρριψε κάθε επαγγελματικό όριο, παρουσιάζοντας τη σχέση τους ως κάτι φυσιολογικό.

Επίσης, παρότι οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που συνέβησαν πριν από 30 χρόνια, στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν πέρα από μαρτυρίες, ακόμη και φωτογραφίες που έδειχναν τη δασκάλα πολύ κοντά στο παιδί, χωρίς αυτό να μπορεί να εξηγηθεί.

Πλέον, η Ντέμπορα Φράνκλιν είναι αδιαμφισβήτητα ένοχη, αλλά περιμένει την ποινή της, καθώς δεν είναι σίγουρο αν θα καταδικαστεί με τη σημερινή νομοθεσία που επιφέρει μεγαλύτερη ποινή ή με εκείνη που ίσχυε όταν συνέβη ο βιασμός, που επισύρει όμως μικρότερη τιμωρία.