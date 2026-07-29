Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδή.

Συγκεκριμένα, σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή, τα οποία εκτελέστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων.

Έτσι, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών την Τετάρτη και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία.

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