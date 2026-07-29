Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας Λασιθίου.

Την ίδια ώρα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίας_Τριάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικίες. Ωστόσο, η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και προκαλούν ισχυρούς στροβιλισμούς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αγία Τριάδα Σητεία, #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το πύρινο μέτωπο έχει πλησιάσει τα πρώτα λιόφυτα και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το εργοστάσιο του Αθερινόλακκου.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρα οχήματα του Δήμου Σητείας και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του μετώπου, καθώς η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Κύριος παράγοντας ανησυχίας παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν γρήγορες αλλαγές στην κατεύθυνση και την ένταση της φωτιάς.