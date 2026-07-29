Ο Τζάνι Ινφαντίνο φέρεται να πιέζει τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA για να δεχθούν το νέο σχέδιο για την πώληση του Μουντιάλ, προσφέροντας λεφτά που δεν θα πάρουν αν δεν συμφωνήσουν.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει αποφασίσει την πώληση του Μουντιάλ, της οικονομικής και εμπορικής εκμετάλλευσής του, σε ιδιώτες επενδυτές και πιέζεις τις ομοσπονδίες-μέλη να συμφωνήσουν με το σχέδιό του.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Ινφαντίνο έχει ενημερώσει τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ότι από περίπου 8 εκατ. δολάρια που λαμβάνει η καθεμιά ανά τετραετία, το ποσό θα ανέβει στα 76 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FIFA υπόσχεται 20 εκατ. δολάρια για κάθε ομοσπονδία για το διάστημα 2027-30, 22 εκατ. δολάρια για την περίοδο 2031-34 και 24 εκατ. δολάρια για το διάστημα 2035-38. Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθούν και ακόμη 20 εκατ. δολάρια για υποδομές.

Οι 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες έχουν προθεσμία μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν αν δέχονται ή όχι το σχέδιο της FIFA, γνωρίζοντας πως αν απαντήσουν αρνητικά θα πάρουν μόνο 8 εκατ. δολάρια η καθεμιά.