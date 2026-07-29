Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Πυροσβεστικό Σώμα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της καταστροφικής φωτιάς όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για έναν 28χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 60χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.