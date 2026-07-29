Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς δύο άνθρωποι,. δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάλευαν με τις πύρινες γλώσσες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε τo Mega, τα δύο θύματα εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν με ταχύτητα στην περιοχή. Οι φλόγες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να διαφύγουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο νέους πυροσβέστες, ηλικίας 28 και 60 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Νέο 112 για εκκένωση περιοχής στο Ρέθυμνο

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών» τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο μεταξύ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, τονίζοντας ότι η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

«Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Είμαι πολύ ταραγμένος. Ας χαθούν όλα, αλλά όχι ανθρώπινες ζωές. Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την αγωνία των κατοίκων και των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Δύο εθελοντές τραυματίστηκαν στη μάχη με τις φλόγες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, δύο εθελοντές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και περιουσίες. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με τις αρχές να παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες εκκένωσης όπου αυτές εκδίδονται.