Το βράδυ της Τρίτης μπορεί να σήμανε συναγερμός στην Πάρο για την τεράστια φωτιά και να εκκενώθηκαν πολλές περιοχές, εντούτοις ορισμένοι απτόητοι συνέχισαν το πανηγύρι, σαν να πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Η σελίδα Forecast Weather Greece δημοσίευσε βίντεο στο Facebook, όπου διακρίνεται κόσμος να χορεύει, να τραγουδά και να πίνει σε πανηγύρι, ενώ οι φλόγες κατεβαίνουν σιγά σιγά το βουνό.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μέχρι στιγμής έχει κάψει 10.000 στρέμματα και δεν έχει σβήσει πλήρως, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από γειτονικά νησιά, αλλά και την Αθήνα.

Δείτε το βίντεο: